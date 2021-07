Piden los apoyos en forma oportuna

Los productores de trigo del Valle del Carrizo exigieron ayer a Segalmex que entregue los apoyos comprometidos a la producción del rubio cereal porque en los hechos es la utilidad que tienen.

Lo que les pagó el industrial es para pagar el financiamiento y otros gastos que tuvieron para sacar el cultivo adelante.

¡Bien! Te has suscrito a notificaciones Configura y elige tus preferencias

La demanda tiene sustento en que en el ciclo agrícola pasado los apoyos se los dieron en diciembre y enero. Lo hicieron con retraso y a cuentagotas. Es lo que no quieren que ahora pase.

Leer más: Se disparan los contagios Covid-19 en más de 400 % en Sinaloa

No es posible que a tres años del gobierno de la Cuarta Transformación eso no cambie. En el inicio de este gobierno podría justificarse porque apenas iban a agarrar los hilos, pero ya no cuando llevan la mitad del sexenio.

No se vale que los recursos que están presupuestados para ese renglón se les regatee a los productores que son los que producen los alimentos para el país.

Leer más: No podemos seguir con las escuelas cerradas en México: AMLO

La entrega de los apoyos en forma oportuna le da más oportunidad a los productores de cumplir sus compromisos económicos y sostener a sus familias con dignidad. Se espera que el gobierno de la 4T ahora les cumple.

Síguenos en