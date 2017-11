Se terminó la ilusión de tres días de los pescadores de bahías y altamar, el camarón se acabó, y ¡ni modo!, a guardar las atarrayas.

Los ayuntamientos de Sinaloa viven una situación que se ha vuelto cíclica cada fin de año, no hay dinero para pagar prestaciones, como salarios y aguinaldos a los trabajadores, y se ven obligados los alcaldes, a tocar puertas para ver quién les quiere prestar.

El gobernador Quirino Ordaz Coppel ya les dijo que no, que no tiene corazón y que no hay créditos ni apoyos para nadie, además de que la administración anterior dejó una herencia muy fuerte con las deudas y el desaseo financiero.

Ante ello, alcaldes y alcaldesas buscan caminos alternos para salir de la bronca, al grado de vender hasta el vehículo oficial, como lo hizo el presidente de Angostura, José Manuel Valenzuela, el Chenel, quien ahora se mueve en un bocho.

El presidente municipal de Culiacán, Jesús Valdés, viajó la semana pasada a la Ciudad de México para entrevistarse con altos funcionarios de la Secretaría de Hacienda, ante quienes expuso el caso de la situación financiera del Ayuntamiento, y les dijo: “Préstenme una feria, no sean gachos”.

Mas lo mandaron pa’ atrás sin respuesta alguna. Durante todo el vuelo, se remontó a su niñez y venía recordando aquella canción española: “Aserrín, aserrán, los maderos de San Juan. Piden pan, no les dan; piden queso, les dan un hueso, que se atora en el pescuezo”. ¡Que golpe tan duro! Ay, pero les gusta el hueso.