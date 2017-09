Piden parar ecocidio. Pobladores de Piaxtla de Abajo, en San Ignacio, recientemente se inconformaron por la tala inmoderada de ceibas y huanacaxtles, que están realizando los dueños de las parcelas para ganar terreno y que de igual manera comercializan parte de la madera. Hace poco más de un mes, estos hicieron el llamado a las autoridades de la Semarnat y Profepa para que acudiera a poner un alto a este ecocidio que se encuentra sin control, y que poco a poco ha ido acabando con los manantiales naturales, así como con la especie de la iguana vaqueta, pero hasta la fecha no han hecho acto de presencia, por lo que dijeron que urge que se haga algo al respecto.

Presentaciones millonarias. El alcalde Fernando Pucheta busca que se concrete la presentación de Chayanne y Maluma para este próximo carnaval, con la intención de contar con espectáculos de primer nivel, como lo tienen grandes ciudades de otros estados dentro de las coronaciones. El munícipe señaló que ya se le dio la instrucción a Cultura para que busque los conductos para la negociación que permita una fiesta de primer nivel. Lo que no tomó en cuenta es que la mayoría de la población mazatleca es de clase económica media, por lo que quizá el costo de los boletos repunte y no puedan llenarse las presentaciones, además de que al ser de talla internacional, el costo de contrato se elevará.

Todos coludos... Parece que el cabildo de Mazatlán se ha olvidado de jubilar a aquellas personas que ya cumplieron con su tiempo de servicio. En cada sesión de cabildo jubilan hasta 10 elementos de seguridad y muchos se han quejado porque están a la espera y no atienden su necesidad. Habrá que cuestionar a los ediles en qué se basan para seleccionar a los referidos elementos.

Desplante al alcalde. No solo con los medios de comunicación se mostró inaccesible la cantante Lupita D’Alessio durante la presentación en la gala tras el Grito de Independencia en el puerto de Mazatlán, ya que su staff se negó a que el alcalde Fernando Pucheta subiera al escenario y entregara un ramo de flores que el asistente desde que bajó el presidente municipal del balcón lo tenían preparado para que el munícipe se lo entregara, situación que no sucedió ya que el asistente personal de la intérprete de 62 años se negó, por lo que el deseo del alcalde de subir al escenario no fue concedido. La intérprete en ningún momento agradeció a las autoridades por haberla contratado, se limitó a decir solamente “Gracias, Mazatlán”.

En la desesperación. Parece ser que los malhechores están a la orden del día, pues madres de familia refirieron que en el kínder Rafael Buelna, ubicado en la colonia Loma Bonita, hicieron de las suyas y robaron lo que encontraban a su paso. Señalaron que hasta los útiles de los niños se llevaron, quebraron ventanas y dañaron puertas. Otro caso surgió también ese mismo día, pero en la noche y a comercios que se encuentran en la avenida Libramiento 2. Comerciantes mencionaron que constantemente sufren robos. Ante esto, las dos partes se dicen desesperadas e impotentes, y exigen a las autoridades que en verdad se comprometan en combatir la inseguridad que está proliferando en el puerto.