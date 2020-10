Piden que se vaya Chapman con todo y chivas

Con todo y chivas. Al margen de la actuación teatral, propia de su personalidad, el alcalde de Ahome, Guillermo “Billy” Chapman, no convenció a la mayor parte de los ahomenses en su periplo de su segundo informe de gobierno. Algunos ni se tomaron la molestia de impugnar la forma porque el filete sabroso es el contenido del documento: desabrido, sin sustancia. En esta coyuntura, ya quedó comprobado que Chapman no va a convencer a nadie porque, en efecto, está escribiendo una nueva historia, pero regresiva, sin trascendencia. Es tanto el rechazo que tras analizar el contenido del segundo informe de gobierno, el presidente de la Coparmex, Jorge López Valencia, sentenció que si Chapman “tuviera vergüenza, agarrara sus chivas y se fuera por donde vino”. En realidad, esa es la voz de la sociedad ahomense. López Valencia dio en el clavo hasta en la expresión popular que está de moda entre los ahomenses desde hace tiempo. Las incongruencias y la falta de resultados quedan más que claro en el informe. Es más, no se necesita revisar a detalle el documento para llegar a esa conclusión.



Con soporte. Si los dirigentes de los sectores productivos tienen esa postura, los líderes de los partidos políticos están siendo más severos. Agarraron más aviada aprovechando el marco de la presentación del segundo informe de gobierno del alcalde Chapman. Nadie duda de que las acusaciones contra el alcalde Chapman llevan la intención política de desacreditar al PT-Morena de cara al proceso electoral del 2021, pero dicen que la presidenta del PRI, Dulce María Ruiz, y el presidente del PAN, Ariel Aguilar, tienen soporte suficiente para hacerlo. Capitalizar políticamente las pifias de la administración chapmista es su papel como opositores. Mientras que la lideresa priista exhibe que no hay resultados, el dirigente panista califica a esta administración de “sucia, cochina y manchada”. Y Chapman podrá decir misa, haciéndole segunda sus bufones e incondicionales, pero ahí está el problema de los drenajes, el pésimo servicio de agua potable, los baches, etc., que hablan por sí mismos. Eso sin mencionar los escándalos de corrupción, como el del desfalco en la Japama.



Refuego. La destitución del alcalde de la capital de Durango, José Ramón Enríquez, por el Congreso del Estado alborotó los ánimos de los dirigentes de los colectivos sociales de Ahome. A Enríquez lo denunciaron por actos anticipados de campaña ante las autoridades electorales, que lo sentenciaron y el Congreso estatal no se anduvo con miramientos. Se habla que podrían seguir el mismo camino contra Chapman por lo de actos anticipados de campaña, pero algunos opinan que no es necesario que interpongan la denuncia porque eso se llevará tiempo sino que lo que tienen que hacer es desempolvar lo que ya está adelantado: la sentencia por violencia política.



Alianza. Por convicción o por encargo, pero los pasistas de Ahome se encargaron de sembrar la versión de que su líder estatal, Héctor Melesio Cuen Ojeda, podría hacer alianza con Movimiento Ciudadano o Redes Sociales Progresistas. Los emociona con este último partido más que con el primero. Con esto desmoronan la percepción que ya están casados con Morena o el PRI. En realidad, con estos va a estar muy difícil llegar a un acuerdo porque a Cuen Ojeda no le van a querer dar la candidatura a la gubernatura.



Oposición. Contra lo que se esperaba, no todos los perredistas de Ahome vieron con buenos ojos que la dirigencia estatal tenga al boxeador Humberto “El Zorrita” Soto contemplado para la alcaldía. Dicen que lo que más les conviene es que no acepte la candidatura porque de lo contrario va a sepultar al partido.