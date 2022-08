Piden revisar la rescisión de contrato de luminarias

Que se revise la cancelación. Regidores como Martín Pérez afirman que la rescisión del contrato en la compra de luminarias no implica que desaparezca la responsabilidad de quienes autorizaron ese contrato. Pérez adelantó ayer que habrá de revisarse cómo es la rescisión. Como y en qué términos se llegó a eso. Para el regidor panista, el alcalde Luis Guillermo Benítez buscó adelantarse a las auditorías que ordenó la ASE. El caso del contrato por más de 400 millones de pesos sin concursar es un tema que ha llegado a los más altos niveles del estado. Es un tema que conoce bien el gobernador Rubén Rocha Moya. Es un tema que ya están enterados los diputados del Congreso del Estado. Es un tema que sabe, y lo sabe bien, la Auditoría Superior de Sinaloa. Por ello se ordenó auditar al Gobierno Municipal de Mazatlán ante la sospecha de malos manejos en los recursos públicos. Ya varios de los diputados locales han comenzado a levantar la voz. A pronunciarse de que ya es hora de que se combata los actos de corrupción en el Ayuntamiento de Mazatlán. Pareciera que todos saben lo que está sucediendo en el Gobierno de Mazatlán. Pero el líder del Congreso del Estado, Feliciano Castro, pareciera no enterarse al declarar que “no hay ninguna demanda de desafuero contra el alcalde de Mazatlán”. Ya le respondió el líder del movimiento de desplazados por la violencia, Miguel Ángel Gutiérrez. “Pareciera que no hay voluntad para desaforar al ‘Químico’”. Y eso se llama impunidad. Y tiene otro nombre: complicidad.

La rescisión del contrato con la empresa Azteca Lighting va a llegar a los tribunales. Este es un recurso al que tiene derecho esa empresa porque estamos ante la cancelación de un contrato cuyos términos se expondrán en los terminales. Ese camino de judicializar el tema fue confirmado por este reportero con fuentes cercanas a la empresa. Y a diferencia del caso Nafta, que le costó al Gobierno Municipal más de 140 millones de pesos del erario, el caso de Azteca Ligthing por lo menos ha dejado beneficios en Mazatlán porque ya instaló una buena cantidad de luminarias en zonas de Cerritos y avenidas importantes como La Marina.

Higuera encabezó un gobierno corrupto, denunció ayer en el pleno del Cabildo de Mazatlán el alcalde Luis Guillermo Benítez. La sesión de ayer se acaloró y subió de tono en la discusión entre regidores de oposición y el alcalde. Al referirse a las declaraciones del diputado Sergio Mario Arredondo de que el Ayuntamiento de Mazatlán se está administrando de manera desordenada, “El Químico” estalló. “Eso es falso”, y destacó que el desorden viene de administraciones pasadas, y señaló particularmente a la de Alejandro Higuera. “Y el regidor lo sabe”, señalando a Martín Pérez, que le respondió: “Si tiene elementos de administraciones anteriores, demándelos”, porque es su obligación. Y destacó: “Yo no soy responsables de los demás, pero si tiene pruebas dígale a (Rubén) Rocha, que es su secretario (refiriéndose a Higuera), y si hay elementos, chíngueselo”. El alcalde siguió acalorado y se pronunció por “traer a todos los corruptos a que den la cara”. Y los señalamientos contra el alcalde continuaron con otros temas y con otros regidores. América Carrasco mencionó la poca calidad del agua y preguntó: ¿Qué va a pasar con los 60 millones que se pagó por luminarias?. “El Químico” calló.