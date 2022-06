Piedras en el zapato del “Químico”

El alcalde Luis Guillermo Benítez Torres llegó con la espada desenvainada ayer al Foro para la implementación de la política estatal anticorrupción, y arremetió contra medios de comunicación. Y es que el munícipe aprovechó su participación para hablar mal de algunas empresas de este ramo, que según, desinforman a la población. “Acusan, señalan, pero no se ven la cola”, así se refirió el edil a los medios de comunicación cuando se disponía a hablar de los alcaldes. Dijo que hay temas que los medios de comunicación no mencionan, como es el no cobro para la realización de obra pública. Benítez comentó que las empresas comunicadoras necesitan vender para sobrevivir, por lo que no deben especular ni tergiversar la información que se genera en el Ayuntamiento.

Cuestionado por los señalamientos del dirigente estatal de Movimiento Ciudadano, Sergio Torres Félix, quien pide juicio político en su contra, el alcalde mazatleco indicó que se trata de una persona mediocre, que quiere subirse al ring porque nadie lo pela, pues siempre ha sido un porro de toda la vida tras formar parte en su momento de las filas del PRI, y ahora está en Movimiento Ciudadano. El presidente municipal ‘se le fue a la yugular’, pues un día antes, Torres Félix estuvo en Mazatlán y ofreció una conferencia, la cual aprovechó para criticar al gobierno morenista de Guillermo Benítez, que entre otras cosas, acusó de andar en la “peda” y haciendo “bisnes”.

Quien de plano ya no quiere compromisos con Azteca Lighting es el gobernador del estado, Rubén Rocha Moya. Dijo que la empresa será vetada del catálogo de proveedores del gobierno estatal. Y es que la empresa con sede en Mazatlán incumplió con el compromiso de instalar torres y luminarias en las instalaciones del Patronato Impulsor del Deporte Sinaloense, esto durante la administración del exgobernador Quirino Ordaz Coppel. Rocha lo calificó como una mala jugada, por lo cual ya no se puede confiar. Por ello, lanzó el aviso a los alcaldes para que no les sucedan esas cosas, quizás en referencia al presidente de Mazatlán, Guillermo Benítez Torres, quien adjudicó de manera directa una compra de 2 mil 139 luminarias a la mencionada empresa por una suma de 400.8 millones de pesos, que en este momento está en proceso de revisión por parte de la Auditoría Superior del Estado (ASE).

Dos golpes consecutivos recibió Jesús Estrada Ferreiro, ese hombre poderoso que decía que no le podían hacer nada por más firmas ciudadanas que se recolectaran para pretender quitarlo de la silla presidencial de Culiacán. El martes pasado, un juez de Control lo vinculó a proceso por los presuntos delitos de abuso de autoridad y discriminación cometidos contra viudas de policías. Ayer, el Congreso del Estado emitió por primera vez en 191 años, una acusación de juicio político contra un exalcalde por una denuncia ciudadana, y solicitan que sea inhabilitado para desempeñar cualquier cargo por un lapso de seis años. Será el Supremo Tribunal de Justicia del Estado el que determine si existe la plena responsabilidad de Estrada Ferreiro y si procede la inhabilitación. Todo apunta a que la vida política del alcalde llegó a su fin. Qué caro le salió el negarse a pagarle a las viudas de los policías. Cabe el dicho de “no hay enemigo pequeño” y “no se debe desestimar a nadie”. Mientras, Estrada busca regresar a la alcaldía, y asegura no estar obsesionado con el cargo, pero lo eligieron.