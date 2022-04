audima

Hola, ¿qué tal? Buenos días. Buen inicio de semana.

No olvide que usted no solamente es un pilar de la escuela clásica, sino un pilar de la escuela de la vida. Esté consciente de que las computadoras pueden crear gigantes de la ciencia, pero que seguirán siendo niños en cuanto a madurez. A pesar de sus dificultades, los educadores son irreemplazables porque la bondad, la solidaridad, la tolerancia, la inclusión, los sentimientos altruistas y todas las áreas de la sensibilidad, no pueden ser enseñadas por las máquinas, sino solo por los seres humanos y usted es uno de ellos. Buen día.