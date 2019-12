Pinta polémico el año. Todo parece indicar que en materia de polémicas no habrá cambio en el Ayuntamiento de Mazatlán, y el Gobierno morenista, que encabeza Luis Guillermo Benítez Torres, seguirá prolífico en temas de análisis por las desmesuras de su equipo de Gobierno y las decisiones propias. Tan solo el fin de semana, en el cabildo se notó un fustigamiento público y sistemático de los funcionarios municipales, incluyendo regidores hacia la labor de la síndica procuradora Elsa Isela Bojórquez Mascareño. La funcionaria enfrenta la crítica directa por parte de los regidores cuando cuestiona las decisiones del alcalde, y los asistentes a las sesiones —muchos de ellos incondicionales del alcalde— la abuchean en cada una de sus intervenciones. La situación empieza a llamar la atención de las organizaciones civiles. Ayer, el presidente del Consejo de Organizaciones de la Sociedad Civil de Sinaloa, Jorge Figueroa Cancino, calificó la situación que enfrenta la síndica en el cabildo como violencia de género, intolerancia y exclusión. La síndica, por su parte, da muestra de valentía y decisión.

Así como empezó. A propósito de servicios eficientes, el 2019 está a unas horas ya de terminar, y el Gobierno municipal de Mazatlán no logró avanzar un ápice en la solución de los problemas de recolección de basura. Si tiene dudas, un breve recorrido por cualquier zona urbana del puerto puede constatar que en las calles y avenidas prevalecen los montones de basura. Ya sabemos que ante los cuestionamientos, el director de servicios Públicos Municipales, Luis Antonio González, dirá que hay una sobregeneración de desechos producto de las fiestas decembrinas. Pero también es cierto que el funcionario tuvo meses para prever la situación cíclica con un plan de trabajo que evitara el deterioro de la imagen de la ciudad ante los visitantes. Al menos ha anunciado el propósito de comprar el próximo año al menos diez nuevos camiones recolectores de basura para sustituir aquellos que ya son obsoletos para la atención de las necesidades de los mazatlecos. No se necesitará esperar mucho para conocer los resultados de esta estrategia.

Quieren tapar el sol con un dedo. Tras las desapariciones de jovencitas y la psicosis que se ha generado luego de que una de ellas apareciera asesinada, el responsable de la Alerta Ámber no ha salido de forma pública a dar información de lo que está ocurriendo. De la Fiscalía General de Justicia solo mandan los avisos de localizada, pero no dice en dónde estuvieron las jovencitas desaparecidas o si fueron o no víctimas de un delito, y deja que la psicosis en la población crezca, lo cual no es sano. Es muy importante que se le dé una respuesta a los sinaloenses, porque hay muchos padres de familia que ya no saben si dejar ir a fiestas o no a sus hijos por temor a que desaparezcan. También es necesario que informe lo que está ocurriendo; y si algunos jóvenes han sido víctimas de un delito, que se alerte para que así se puedan guardar previsiones. Ojalá que la Fiscalía deje de ser una dependencia muda.

En lugar de ayudarlos, los ignoran. Los que andan por la calle de la amargura son los jóvenes de Culiacán, quienes pensaron que tener su tarjeta Jóvenes x Más, con la cual pueden acceder a descuentos, les sería de gran ayuda para realizar sus compras navideñas; sin embargo, fueron pocas tiendas donde pudieron utilizarla, pese a que más de 33 establecimientos están afiliados al programa del Instituto Municipal de la Juventud. Es lamentable que por desconocimiento y por la falta de información del Instituto no puedan aprovechar al máximo los descuentos, donde se invirtieron alrededor de 100 mil pesos anuales. Al solicitar la información al área de Comunicación, simplemente comentaron que estaban de vacaciones, al igual que el director de la Juventud, Alonso Ramírez, quien dijo que haría llegar un listado del total de las empresas para su difusión; sin embargo, hasta ayer este nunca llegó.