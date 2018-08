Pinta semana de gatos negros para el Gran Pez

Nada bien comenzó la semana para los Dorados de Sinaloa, ya que sucumbieron y perdieron su invicto en el torneo de Copa MX la pasada noche del martes ante las Águilas del América con marcador de 3 goles contra 1. Un resultado que de ninguna manera se puede considerar sorpresivo, ya que si los sinaloenses en su cancha lograron salir con el empate, se miraba muy complicado que pudieran hacer la chica en el majestuoso estadio Azteca, aunado a que el partido se jugó bajo la lluvia práctiamente los 90 minutos.En esas adversas condiciones, lo que menos se puede jugar es al futbol, y los jugadores se esforzaron para tener control de la pelota y hacer desplazamientos veloces; sin embargo, lo malo del terreno impidió que se pudiera dar un mejor espectáculo deportivo.Pero si ese duelo ya se sabía que iba a ser duro para los Dorados, todavía le falta lo peor, puesto que el día de mañana visitará al líder, Potros del Atlante, en Cancún, al arrancar la fecha 7 del Torneo Apertura del Ascenso MX.El once sinaloense apenas va por su primera victoria, y ante qué rival, ni más ni menos que el mejor de la presente temporada, situación que no le augura nada bueno a los dirigidos por Francisco Ramírez.Los Potros, con sus 15 puntos, pasan por una excelente momento, superando con 12 a los Dorados, que ya necesitan despertar, porque de otra manera no vemos cómo pueda alcanzar un lugar para la siguiente fase, y se va alejando la posibílidad de ese pronto regreso a la máxima división.Así como nos duele enterarnos de la partida de brillantes jugadores de la vieja guardia, también nos da mucha alegría que otros siguen acumundo abriles entre nosotros, como el más reciente caso de Manuel “Mey” Macías Aguayo, quien llegó a los 74 años.El Mey se caracterizó por ser uno de los extremos más veloces del futbol de la década de los 70. La facilidad para conducir el balón y con gran rapidez significaba veneno puro para las defensivas rivales.Todavía en la categorías polillas conservaba parte de esa dinámica y picardía que lo convirtió en una de las grandes figuras del futbol casero. Amigo Mey Macías, que sigas cumpliéndo más abriles y que nunca pierdas tu buen don de gente.la que recibimos por partida doble al enterarnos de los lamentables fallecimientos de la esposa de Martín Moreno y el papá de Jorge Valdez, ambos jugadores de los equipos Congeladora Daysa. Javier Osuna y Despacho Torrero-Alfonso Meza, de la Liga de futbol de la Careada de los Jueves. Con los dos nos une una buena amistad, la que se afianzó por tantos años de convivencia semana tras semana en los campos de Sagarpa. Para ambos, en lo personal, y a nombre del circuito juevero, les mandamos nuestras más sinceras condolencias, esperando que encuentren pronta resignación a tan duros golpes que les causa un gran dolor a sus respectivas familias.