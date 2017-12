Pintar las cajas, una obligación

Una de las reglas que se deben de aplicar y por orden de los mismos directivos de ligas de beisbol, debe ser que los encargados de pintar el campo de juego lo hagan con todo y caja de bateo. Cuántas reglas no se aplican con una buena caja de bateo. Aquí nada más observamos dos rayas cruzadas que pasan sobre la punta del plato del home. La caja de bateo protege a los bateadores de un out por regla que no pueda observar el ampáyer. Protege al cácher de una interferencia que se le puede aplicar erróneamente, o bien, la caja de bateo nos da una mejor perspectiva de dónde cada quien debe estar al momento de estar en su turno.El pintar la caja de bateo solo les invertirán cinco minutos extra y les ayudará para perfeccionar y ofrecer mejor espectáculo. La idea no es imitar a los profesionales, la idea es ser como ellos, actuar como ellos y jugar como ellos, qué tiene que sean amateur. El ser peloteros amateur no los hace menos, la única diferencia es que allá les pagan por jugar y ofrecer un espectáculo al público que paga un boleto, aquí le están ofreciendo espectáculo a la gente y ustedes mismos están cumpliendo con lo que es realmente el beisbol. En Veteranos y La Gloria, así como en el softbol tanto varonil como femenil, se está cumpliendo con este requisito indispensable, ¿y los demás? Sería bueno empezar, lo recomiendo.