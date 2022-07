Pitcher sale por lesión en la Ejidal

El pasado domingo nos fuimos de tour en compañía de mi señor padre Humberto Leyva. El jefe de los Leyva´s quiso primero ir a ver la Liga Principiantes y fuimos s dar un rondín al estadio de La Gloria y Veteranos. De ahí nos fuimos a ver el primer juego de la gran final de la Liga Dorada, donde Farmacia del Sol y Club Évora se agarraron en un duelo muy reñido.

Después nos fuimos a Villa Benito Juárez para ver el primer juego de semifinales de la Liga Ejidal donde se vieron las caras Cerveceros de Tamazula II y la nave de Piratas de Las Brisas.

Ahí fue precisamente se dio una situación que debemos tomar muy en cuenta ya que quedo demostrado que aún existe el desconocimiento de muchas reglas.

El manager del equipo de Cerveceros de Tamazula fue a la lomita a remover a su pitcher, llamó uno del bullpen, pero el lanzador al hacer su primer tiro a home prácticamente le tronó el brazo. Empezó a dolerle tanto que le dijo al manager que no iba a poder pitchear, para hacer presión los peloteros del equipo contrario aludían que debía de hacer por lo menos un lanzamiento y otros decían que tenía que tirarle a un bateador para consumar su participación y hacer legal el cambio. Cosa que es rotundamente falso. Ahí sale a relucir la ignorancia. Pero no es tanto de parte de los peloteros, sino del ampáyer que asi lo permitió. Hizo por verdad algo que es totalmente falso, que no existe. El ampáyer de home hizo que hiciera un tiro a home y el pitcher seguía quejándose del dolor de su brazo. Fue entonces que salió el pitcher y no tuvo.

Vamos a ver que nos dice la regla en esos detalles cuando una lesión se hace presente. Regla 8.03 En caso de que un pitcher se encuentre realizando sus tiros de calentamiento y se haga presente una lesión que impida al lanzador inicialista o relevista continuar jugando, el ampáyer notificará al manager contrario que dicha sustitución no podrá consumarse debido al impedimento de la lesión, Entonces tendrá que venir a sustituirlo otro pitcher, y se le concederán tantos lanzamientos sean posibles hasta que su brazo esté listo para actuar. Garantías y protección a los jugadores, ante todo, ese es el objetivo central de esta regla.

LOS CURSOS YA ESTAN EN ACCIÓN. La espera terminó, ayer se pusieron en marcha los cursos de verano en el municipio de Salvador Alvarado.

Karate, Kunfu, Basquetbol, volibol y Natación fueron las que arrancaron en el turno matutino.

La disciplina que más niños registrados tuvo fue natación donde en punto de las 8 de la mañana ya se encentraban poco más de 100 niños para recibir las primeras instrucciones de sus maestros. Los registros aún estan abiertos y son totalmente gratis.

Por la tarde habrá futbol, beisbol, judo, Levantamiento de Potencia, Ajedrez, Tenis, Halterofilia , Atletismo, softbol y Handball, entre otras disciplinas.

El Instituto Municipal del Deporte (IMDESA) estará coordinando este evento dedicado a niños y jóvenes entre las edades de 4 a 13 años.

Se tiene programada una ceremonia inaugural para el día de mañana a partir de las 8:00 horas en las canchas de baloncesto a un costado de La Bola.

Una vez culminada las dos semanas de actividades se tendrá una tarde de convivencia y entrega de reconocimientos a cada uno de los participantes.

Eso aquí en Salvador Alvarado, pero en Culiacán nada es gratis, estos mismos cursos de Veranos tienen un alto costo en Ciudad Obregón por ejemplo cuesta 400 por niño, y eso no es nada, en Culiacán dichos cursos de dos semanas por niño cuesta la inscripción 800 pesos. Algo a veces increíble, pero sucede.

PLAYBALL AL JUEGO DE ESTRELLAS. Este día se pondrá en marcha el tan esperado Juego de Estrellas de Grandes Ligas en el Dodgers Stadium.

Estos son los elegidos para sudar la camiseta. En la Liga Americana han sido elegidos para ser titulares C: Alejandro Kirk (Toronto), 1B: Vladimir Guerrero Jr. (Toronto), 2B: Jose Altuve (Houston), 3B: Rafael Devers (Boston), SS: Tim Anderson (Medias Blancas de Chicago) OutFilder: Aaron Judge (Yankees de Nueva York), Outfilder: Mike Trout (Angels de Los Angeles), Outfilder: Giancarlo Stanton (Yankes de Nueva York), BD: Shohei Ohtani (Angels de Angeles).

Para la Liga Nacional estan convocados: C: Willson Contreras (CHC)

1B: Paul Goldschmidt (Cardenales de San Luis), 2B: Jazz Chisholm Jr. (Marlins de Miami), 3B: Manny Machado (Padres de San Diego), SS: Trea Turner (Dodgers de Los Angeles), OF: Ronald Acuña Jr. (Bravos de Atlanta), OF: Joc Pederson (Gigantes de San Francisco), OF: Mookie Betts (Dodgers de Los Angeles), BD: Bryce Harper (Filis de Philadelphia).

Ahora todos a disfrutar en grande del espectáculo de estas grandes estrellas en el deporte nacional de los Estados Unidos. Bendiciones y que tengan excelente día querido lector.