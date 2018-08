Todos quieren estar en el Gran Torneo de Futbol de Los Barrios. Pero la mayoría de los entrenadores sortean las peripecias. Andan de un lado para el otro en búsqueda de jugadores. Y cuando los encuentran, otros se los birlan. Escucho con atención la charla entre algunos mentores del futbol. Y la queja parece ser la misma. Wilfredo Angulo, que lleva más de 30 años dentro de la organización de equipos, expresa con sentimientos encontrados la situación actual. “Como nunca he batallado para conformar equipos”. Explica: “Estuvimos esperando que entraran a la escuela para ir a invitarlos, pero el resultado es negativo”. Y es que antes “Wil” Angulo estuvo trabajando con un puñado de chiquillos, quienes finalmente ya no regresaron a los entrenamientos. “Se fueron con otro entrenador”, dice un poco molesto el estratega de la cancha del Ferrocarril. Y todos los años es la misma cantaleta. Plagio a la vieja usanza. “Formo tres o cuatro equipos por temporada, y en la siguiente se van con otros que les ofrecen luces y bengalas”.Y a propósito de xuxis, durrimis, olifloris, -traducción- “Tu mejor detalle es la figura que te talle tu esbelto cuerpo”. ¡Ai´sí! Pero el Torneo de Los Barrios no se detiene. Y muchas categorías ya están en ebullición. Llevan algunas jornadas dándole de patadas al balón para llegar a la magna inauguración, que se anuncia para el viernes próximo. Una alternativa para detener el plagio de jugadores sería mayor seriedad entre el mismo gremio de directores técnicos.