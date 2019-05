Plan sin transparencia. Si a estas alturas, usted amable lector, aún no tiene en claro cuál es el plan del Gobierno municipal morenista, que encabeza en Mazatlán Luis Guillermo Benítez Torres, para el desarrollo del municipio, no se sienta mal, el resto de los ciudadanos (a excepción de los regidores que la avalaron) tampoco lo conocen. Al alcalde le han preguntado constantemente cuándo hará público el Plan Municipal de Desarrollo, a lo cual responde solo con evasivas. Los líderes de diferentes sectores ya han planteado su preocupación por no conocer las prioridades del Gobierno municipal para los próximos dos años y medio. Reporteros de EL DEBATE han solicitado durante las últimas dos semanas una copia del documento ya avalado por el cabildo. La respuesta ha sido negativa. Los funcionarios de la Secretaría del Ayuntamiento primero argumentaron que no tenían una copia impresa del documento. Cuando se les pidió una copia digital, respondieron que no tenían la información en las oficinas. Luego, de plano, advirtieron que si los reporteros deseaban información sobre el Plan Municipal de Desarrollo, debían hacer una solicitud por escrito a través de la ventanilla de Acceso a la Información y esperar una respuesta. Por otras fuentes se sabe que el Plan no se ha presentado de manera pública porque se le están haciendo adecuaciones, y no precisamente sobre los planes y programas, sino porque el documento está plagado de errores ortográficos y gramaticales. El argumento también suena a mero pretexto.

Avanza. Las protestas de los productores agrícola sinaloense han dado resultados, y lograron tener un diálogo directo con el Gobierno federal, por conducto del superdelegado en Sinaloa, Jaime Montes Salas, quien se comprometió con los agricultores a concretar una reunión con el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador. De momento han controlado al grupo que buscaba dividir al sector, encabezado por la diputada local por Morena Flora Isela Miranda, y que provocó una trifulca en la toma de la caseta Cuatro Caminos, de Guasave, el pasado jueves. En la reunión que sostuvieron el viernes por la mañana en las instalaciones de Caades, los líderes del pequeño grupo de productores que exige la eliminación de la cuota liga ya se mostraron alineados a los temas fundamentales del movimiento: como lograr precio justo de sus cosechas y que los acopiadores no les cobren ninguna cuota por servicio, como lo han estado haciendo. Se tiene previsto que mañana se vuelvan a reunir para revisar los avances de las demandas.

Despidos. En las diferentes dependencias federales siguen los despidos de personal, y el viernes tocó el turno del Issste, donde les dieron la mala noticia a las trabajadoras que estaban en el programa Turissste, que también fueron dadas de baja para cumplir con la instrucción del memorándum emitido por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Hay mucha incertidumbre en las dependencias federales porque en cualquier momento les pueden dar la mala noticia de que fueron despedidos, como parte de la estrategia del presidente Andrés Manuel López Obrador. La lista de despidos sigue creciendo en los primeros cinco meses del Gobierno de la cuarta transformación del país.

Obras. Las grandes obras que se llevan a cabo en la ciudad de Culiacán, y que tuvieron retrasos, ya muestran un avance importante, incluso una de ellas ya fue inaugurada, como ocurrió con el paso superior de la Costerita, que dará mayor fluidez a esta importante vía de comunicación; y que la siguiente etapa del proyecto será conectar por completo el bulevar Benjamín Hill con esta rúa. En el paso superior Rolando Arjona ya se trabaja en la unión de la última parte del puente, y se tiene proyectada que sea terminada y abierta a la circulación para fin de este mes. Y otra obra importante es el acceso sur del aeropuerto, que será conectado con la carretera Benito Juárez, la cual lleva un avance superior al 60 por ciento. Estas obras mejorarán la movilidad de las personas en la capital del estado.