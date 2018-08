Planfía colocaba aire

La historia del crecimiento que experimentó Planfía en solo cuatro años, del 2013 a finales del 2016, se asemeja al fraude que Homex cometió con el registro de casas inexistentes. En la Sofom de autofinanciamiento se hizo lo mismo: se inventaron créditos, con gente ficticia y real.



La PGR ya vinculó a proceso a José de Jesús Venegas, quien por más de 20 años fuera director de esa también Sofipo y a quien se le atribuye el complejo entramado que terminó en un boquete de mil 200 millones de pesos que supuestamente estaban garantizados con emisiones de papel comercial.



Invex, de Juan Guichard, y Bancoppel, de Enrique Coppel, son los más expuestos. Se estima que tienen alrededor del 75% de toda la emisión de Certificados Bursátiles, algo así como 900 millones de pesos. El primero 550 millones y el segundo 350 millones de pesos. Además dieron créditos bancarios.



Citibanamex, que dirige Ernesto Torres Cantú, posee cerca de cien millones de pesos en Cebures mientras que Actinver, el de Héctor Madero, está atorado con 140 millones. También incluya a Bx+ que comanda Jaime Ruiz Sacristán con préstamos por 47 millones.



Intercam que conduce Rubén de la Mora, Banco Base de Lorenzo Barrera, Bancrea que dirige Ernesto López Clariond y Quálitas que preside Joaquín Brockman igualmente participaron, ya sea comprando papel de deuda u otorgando líneas de crédito a Planfía. Hoy todos son acreedores.

Pero más allá de la furia de estos prestamistas que ya preparan demandas civiles y penales, lo delicado de este expediente es que también hubo fraude al público ahorrador. El nuevo consejo que tomó posesión a principios de 2017 y que detectó todas estas anomalías tiene la consigna de sacarlos en paz.



Se habla de un quebranto de al menos cien millones de pesos, aunque otros aseguran que llega a los 250 millones. Y es que la Sofipo captó recursos de inversionistas cuyos ahorros están protegidos por el IPAB. Estos ahorradores quedaron al garete sin que la Comisión Nacional Bancaria y de Valores haga nada.



Hasta ahora el regulador ha sido espectador, administrando la crisis para evitar que le estalle. No ha decretado la intervención gerencial de Planfía. La detección del fraude, las acciones legales contra la anterior administración, la contención de la crisis con acreedores y la investigación forense la empujó el consejo.



Venegas y su director financiero, Óscar Urbina, también vinculado a proceso, simularon créditos y engañaron a la comisión cuando la llevaba Jaime González Aguadé y a la misma Bolsa Mexicana de Valores, que dirige José Oriol Bosch. Tenían el soporte de una sofisticada estructura de asesores externos.



El despacho Cajal Sen y Cía., de Javier Cajal y Agustín Sen, confeccionaban los reportes financieros y falseaban la información; el abogado Alfredo Medina, socio del bufete Medina y Rojas, firmó las opiniones legales de las últimas emisiones de Cebures. Se les acusa a todos de confabularse.



Para que se dé una idea de los excesos que se cometieron, la bursatilización del 2016 que fue de 400 millones de pesos, no tenía nada de cartera. Venegas, Urbina y compañía colocaron, literalmente, aire. De ese tamaño el timo.



INQUIETO CONMÉXICO

Tal y como le adelantamos, ayer estuvo con los integrantes de ConMéxico Alfonso Romo. Lo acompañaron sus dos principales colaboradores, Abel Hibert y Eugenio Nájera. Lleno total. Los representantes de las 44 empresas más influyente en la producción de bienes de consumo centraron sus preguntas en los impuestos. Hay temor, sobre todo en Coca-Cola y Pepsico, que llevan Manuel Arroyo y Paula Santini, de un nuevo peso por cada litro que contenga azúcar. Romo lo descartó. También inquietudes sobre el manejo de la política de salud que conlleven restricciones a ciertos alimentos y bebidas, que igualmente fueron desechadas. Asimismo preocupación por la inseguridad y los crecientes robos. El próximo jefe de la Oficina de la Presidencia habló de democracia, respeto a la inversión privada y certeza jurídica, sobre todo todo en lo tocante al Nuevo Aeropuerto Internacional de México (NAIM). Debemos precisar que el presidente de ConMéxico es Vicente Martínez, de Jumex, y el presidente ejecutivo Jaime Zabludovsky.



NOMBRA ICA CONSEJEROS

Ya hubo asamblea en ICA Tenedora, mejor conocida como Icaten. Es la nueva controladora de ICA. La empresa sana que surgió de la reestructura financiera y salida del concurso mercantil. La que posee los recientes contratos, preponderantemente, los siete del Nuevo Aeropuerto Internacional de México. Es una holding que no es pública y que arranca con un nuevo Consejo de Administración. Lo preside Bernardo Quintana Isaac y lo acompañan Guadalupe Philips y David Martínez, directora general de ICA y presidente de Fintech y principal accionista. Apunte además a Christian Whamond, administrador de portafolios y director de crédito corporativo de Fintech, y a Ricardo Maldonado, socio de Mijares Angoitia Cortés y Fuente, abogados del mismo Martínez. Consejeros independientes el ex subsecretario de Hacienda y ex socio de Goldman Sachs, Martín Werner, y Ángel Alverde, director de Gigante Grupo Inmobiliario.



GÓMEZ MONT Y DIEGO

Pues nada, que Antonio del Valle Ruiz no se quiso andar por las ramas y aventó toda la batería legal a su alcance para ponerse a buen resguardo de la demanda penal que promovieron en su contra los accionistas del Banco Popular que se dicen defraudados por el presidente del Banco Bx+ y otros empresarios que le acompañaron en la fallida compra de esa institución española. Y es que entraron a escena los litigantes Fernando Gómez Mont y Diego Fernández de Cevallos, abogados que ya atendieron la denuncia radicada en la Unidad Especial de Delitos Fiscales y Financieros de la PGR, que comanda Alberto Elías Beltrán. Estos mismos políticos panistas igualmente entrarán en su momento a defender a Del Valle de las acciones legales que por otro lado pueda ejercer Santander, tercero en discordia en esta polémica.