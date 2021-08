Planta de fertilizante en Topo queda en las mismas tras lo expresado por AMLO

Desolación. Las urnas estuvieron ayer desiertas de ciudadanos de Ahome que darían su opinión sobre si o no estaban de acuerdo en que se enjuiciara a los expresidentes de la República Carlos Salinas, Ernesto Zedillo, Vicente Fox, Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto. Como hubo un marcado abstencionismo, los activistas morenistas y pasistas salen con pretextos de que la consulta se hizo en medio de la alarma de la tercera ola del covid-19 y de que los jóvenes optaron mejor ir a vacunarse contra el virus que ir a votar. En realidad, no tienen capacidad de convocatoria porque muchos ciudadanos se dieron cuenta que ese ejercicio es una burla y politiquería porque no se necesita tomarlos en cuenta para actuar si alguno de ellos cometió algún delito. ¿Y los miles de seguidores en las redes sociales que presumen tener los activistas morenistas y pasistas? Cuando menos a estos últimos no los siguieron el 6 de junio, menos ahora en la consulta.

Votación. Los que mostraron la boleta luego de acudir a votar son los alcaldes electos de Ahome y El Fuerte, Gerardo Vargas Landeros y Gildardo Leyva, respectivamente. El cruce es por el sí están de acuerdo en que se enjuicie a los expresidentes. Otros también se exhibieron, como la regidora Socorro Calderón Guillén y la diputada local electa Elizabeth Chía, entre otras y otros más. Cada quien con su discurso que no impactó en la mayoría de los ahomenses como para motivarse e ir a convalidar la pantomima de consulta en la que no hubo acarreos, compra de votos. Fue limpiecita como deberían ser las votaciones para elegir a los representantes populares.

El viraje. Algunos ahomenses vieron cierto viraje en la postura del presidente Andrés Manuel López Obrador sobre el regreso a clases presenciales a fines de este mes. A su postura cerrada de que ya van a regresar a las aulas los estudiantes llueve, truene o relampaguee, en su gira por Sinaloa expresó que llegado el momento van a analizar el caso del estado que está en rojo, por la alta incidencia de contagios y pacientes activos. Es seguro que si el estado sigue con ese nivel de coronavirus, no se va a llevar a cabo el regreso a clases presenciales, lo autorice o no el gobierno federal y el estatal. Hay muchos que no enviarán a sus hijos a las escuelas.

Suelto. Unos como otros quedaron en las mismas sobre la planta de fertilizantes de Topolobampo tras que el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, planteara que va a pedir un estudio a la Semarnat y si en este se estipula que no agrede al medio ambiente se va a realizar la consulta ciudadana. Y es que para empezar no fijó fechas para eso, que es lo que están exigiendo los líderes de los sectores de la sociedad ahomense en torno a ese proyecto con una inversión millonaria. El detalle es que lo que se requiere con ese proyecto es la definición de si el gobierno federal lo va a autorizar o no para que los inversionistas sepan a qué tirarle, así como los sectores, sobre todo los productores de esta región, de Sinaloa, Sonora y otros estados del país porque lo que les urge es ese producto. Todo parece que el balón está en la cancha del gobierno federal porque el legal ya se definió.

Carencia. Los jóvenes de 18 a 29 años sufrieron un calvario para vacunarse contra el coronavirus en dos de los principales centros de la ciudad. Hicieron largas filas al raso del sol porque la logística no contempló algunas sombras para proteger a los jóvenes en el trayecto al ingreso a los edificios. Algunos se encalmaron por el intenso sol que hasta mejor optaron por salirse de las filas. Y en ese marco unos se desmayaron tras que les aplicaron la vacuna, como en el Centro de Usos Múltiples (CUM).

