Plantón ciudadano histórico

Vecinos del fraccionamiento Jordan se plantaron ayer en la casa del alcalde de Ahome, Guillermo “Billy” Chapman, por la desatención al problema que enfrentan con una constructora que pretende edificar casas en el terreno de la área verde.

La acción la emprendieron por los trabajos que inició la empresa, los cuales han obstaculizado, y por la falta de atención de las autoridades municipales quienes no han intervenido pese a que se les ha solicitado.

Indignados, un grupo de vecinos del asentamiento se concentraron en la casa del alcalde para que los atendiera.

Desplegaron mantas con diferentes consignas, lo que llamó la atención de los que pasaban por el lugar. Incluso, algunos se solidarizaron con su causa.

El resultado no fue el que los vecinos esperaban porque el alcalde no salió a atenderlos. En su lugar llegó su secretario particular Rosario Buelna que no le dio respuesta porque justificó que no conocía el caso. Esto da una idea de cómo está la administración.

Lo que sí es que se requiere una intervención más decidida de la autoridad municipal para encontrarle una solución al problema.