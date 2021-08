Platón y el agua

“El agua es la fuerza motriz de toda la naturaleza”: Leonardo Da Vinci

Dos mil quinientos años atrás, en Atenas, un hombre fundó su escuela filosófica. Lo imagino por las mañanas caminando hacia el ágora, sentado viendo el mar por las tardes o en las noches de invierno su mirada detenida en las constelaciones. Siempre un pensamiento brotando, una idea después de la pregunta, un discípulo pendiente de su voz y su silencio.

Platón dijo sobre el valor de las personas y sus principios que, “cuando un hombre no se sacrifica por sus ideas, o estas no valen nada o no vale nada el hombre” …

El filósofo pensó el estado como la organización de los seres humanos, uno no basta, es necesaria la relación entre ellos para la vida. La sociedad tiene sentido cuando el esfuerzo es compartido y las tareas divididas.

Me gusta Platón y me gusta este tiempo tan lejano en años y tan cercano en ideas. La cultura es una espiral, escuché alguna vez a alguien explicarme. Somos los mismos seres, “antes y ahora” son solo palabras, no terminamos de completarnos. Ni podemos vivir solos ni hemos aprendido a honrar la vida social.

Despreciamos la política, el único elemento que da cohesión a nuestras expresiones de convivencia.

¿Cómo tejer el orden si el hilo que lo sostiene se llama confianza y no la tenemos?, nos hemos convertido en conspiradores, dudamos entre el bien y el mal. Celebramos la chapuza (los memes no mienten) y la vulgaridad. Se nos hace inteligente desafiar la ley y burlar a las instituciones.

Hemos hecho un monumento en nuestras conciencias al “fin que justifica los medios”, ¿podríamos detenernos?, por favor, dos minutos para cerrar los ojos e imaginar el mejor mundo posible.

Somos tan incongruentes que gastamos sin rubor en telefonía celular, cosméticos, cerveza, licores, ropa, adornos, competencias, y un recibo de agua no merece ni el costo de 20 pesos diarios. Tenemos una justificación que nos complace: “mala administración y robo”, con las palabras que quieran. Aumentar 5 pesos al recibo es motivo de polémica. ¿Cuánto gastan por persona en su familia en refrescos, celulares, internet y televisión en línea? ¿Valen más que el agua?

Las Juntas de Agua Potable, son “juntas” precisamente, porque es la reunión de la ciudadanía para gestionar agua potable, no hay lucro en empresa de tal naturaleza. Se aporta para hacer funcionar el propósito y/o cumplir el objeto de dotar de agua, drenaje y saneamiento a los habitantes del municipio.

Si pagáramos un precio justo con base a la confianza de buena, eficaz, responsable administración, tendríamos redes supervisadas constantemente, atendidas, reparadas. Habría más plantas y mejores sistemas rurales. ¿qué tiene que ver el agua con el filósofo? ¡Todo!, pensemos, que no nos dé flojera. Vivimos en sociedad, organicémonos y superemos los problemas juntos. Quien falle que se atenga a las consecuencias, pero no seamos tan comodinos de pensar que no hay que aportar más porque el agua la da Dios y en la junta se roban el dinero.

Nos hacemos tontos solos, no es así como debe atenderse el problema, las Juntas requieren reconversión administrativa, más técnicos, productos y bienes y menos aparato administrativo.

Transparencia a prueba de cualquier pregunta en cualquier día. Todos necesitamos el agua. Todos debemos cuidarla.

Respondamos a Platón con razón de ser, ojalá entendamos que “juntos en la junta sí podemos”. Seamos congruentes hagamos valer nuestras ideas.

Posdata. - En la memoria los huracanes de la infancia, el Ismael de 1995, ahora uno -con nombre bonito- que quisiera que no fuera.