Playas abiertas, pero sin alcohol

El Gobierno de Ahome determinó que las playas estarán abiertas en Semana Santa, pero sin venta de alcohol y sin vendedores ambulantes.

Estas decisiones son parte de las medidas que se están tomando para prevenir el contagio del coronavirus.

La apertura de las playas es cuestionada por algunos sectores de la sociedad ahomense porque consideran que es un factor que puede influir en el repunte del virus que ha dejado en el municipio dolor y muerte.

Y es que aunque no haya venta de alcohol, se va a generar aglomeraciones en diferentes partes de la playa.

Incluso, se dice que no se va a permitir la venta de alcohol, pero no se precisa si se va a dejar entrar o no para consumirse en el interior de la playa.

Además, si la venta se refiere a la instalaciones de carpas o si en esa medida están incluidos los restaurantes. Es decir, si en estos negocios van a vender o no alcohol.

La presión de los restauranteros de El Maviri obligó al Gobierno municipal a reactivar la playa en la Semana Santa, ya que ese sector ha sido muy golpeado por la pandemia.

En esta playa se ve la necesidad de que el operativo que se implemente sea estricto con las medidas.