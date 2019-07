Pleitazo en el Congreso

“El caballito de batalla” de la bancada priista Gloria Himelda Félix descansó, ahora le tocó el turno a Elva Margarita Inzunza salir a defender a la ASE, a calificar de protagonismo político la desaprobación de las cuentas públicas que se hace en el Congreso del Estado a propuesta del grupo parlamentario de Morena, y en especial del presidente de la Comisión de Fiscalización, Marco Antonio Zazueta.

Por el momento en el primer paquete rechazado van los municipios de Angostura, Badiraguato, El Fuerte, Elota, Escuinapa, Mocorito, Navolato y El Rosario, pero desde ahora se anticipa que la misma suerte correrán los que vayan llegando, y ahora sí se juntaron para votar a favor del rechazo las bancadas de Morena, PAN, PT y PAS, los priistas se quedaron solos y optaron por abstenerse.

Elva Margarita insiste en calificar de ilegal la actuación del Congreso porque se están tomando atribuciones que ya no le corresponden, porque a partir que se cambió la ley, es la ASE la que debe emitir los dictámenes técnicos, para evitar los chantajes políticos, el intercambio de favores y las prebendas, pero la líder de Morena, Graciela Domínguez, sale de nuevo a defender las facultades del legislativo.

Este nuevo pleito no lo para nadie, a pesar de que se pensó que con la reunión que sostuvieron en días pasados Graciela y el gobernador Quirino Ordaz se habían amarrado acuerdos para sacar por consenso las cuentas públicas del 2017, cada uno sostiene su punto de vista y desde ahora se augura que al final de las revisiones los priistas interpondrán controversias de inconstitucionalidad ante los tribunales estatales y federales.

Se reabre de nuevo la discusión de fondo sobre a quién le corresponde dictaminar al final las cuentas públicas, si a la ASE o al Congreso, y todavía más: en caso de que Morena y sus aliados calculen que cuentan con una mayoría calificada de votos, es posible que se lancen a promover una nueva reforma constitucional e incluso a cambiar a la auditora superior Emma Guadalupe Félix, y mientras sigan sonando los tambores de guerra, los exalcaldes y alcaldes reprobados se mantendrán nerviosos hasta fines de octubre que es el plazo que tienen para solventar observaciones e irregularidades.



Popurrí. No cabe duda, cuando una dependencia, autoridad o parte de la población falla, a otra se le recarga el trabajo de última hora, y eso se evidencia con claridad cada vez que llueve, que se provocan inundaciones y luego sobresalen las imágenes de personal de Protección Civil y Bomberos destapando las alcantarillas que no funcionaron o se azolvaron por el cúmulo de basura, y luego de brigadistas de Servicios Municipales limpiando la ciudad que queda convertida en un basurero. Mientras no se animen a aplicar sanciones, no se resolverá este problema.

AZULES. Con todo va Juan Carlos Estrada por la presidencia del PAN en Sinaloa, asegura que va a ganar y a limpiar al partido para volverlo a hacer ganador porque aún gozan del apoyo popular. La elección será el próximo domingo.