Hay tiro, hay tiro... Luego de 26 días de ausencia a consecuencia del coronavirus que lo afectó, “El Químico” ofreció ayer una conferencia de prensa en el salón de cabildo. Y ahí aseguró que el diputado local, su compañero del partido Morena, Mario González, es un mentiroso.

Y es que el diputado, a quien también le dicen “El Capi”, denunció ante las autoridades de Salud al alcalde por presunta responsabilidad de haber provocado el contagio de coronavirus a varios de los funcionarios municipales.

Y se sembró la posibilidad de que “El Químico” también pudo haber contagiado a habitantes de colonias que recorrió entregando despensas personalmente. No hay duda que el tema molestó al alcalde. Ya en su ausencia, el secretario del Ayuntamiento, José de Jesús Flores Segura, había adelantado más o menos la posición del Gobierno Municipal de frente a la denuncia que presentó “El Capi”.

Flores Segura había dicho que no le merecía ningún comentario...Y se mantuvo. Pero “El Químico” no aguantó. Primero intentó cortar el tema, “de eso no hablaré”. Pero a insistencia del reportero, dijo que eso era una mentira. No pasará nada.

Pleito entre morenistas; “El Químico” le dice mentiroso al diputado González

Y que el diputado Mario González es un “mitómano”. Sí, esos que dicen mentiras y al rato se las creen. El tema seguramente no quedará ahí, porque “El Capi” no es de los que se quedan callados. Salvo que pese más que su hija labore en el Gobierno Municipal y prefiera quedarse calladito, no vaya ser que “El Químico” se la corra.

Quienes pensaron que “El Químico” regresaría diferente luego de enfrentar el coronavirus. Se equivocaron. El alcalde sigue igual que como entró. Un picapleitos, descalificador y grosero contra empresarios, periodistas y todo aquel que no se pliega a sus intereses. Hasta a militantes de su propio partido, Morena, ha golpeado, y no se diga, como ya se sabe, el trato que tiene hacia sus colaboradores que salieron o despidió.



Mazatlán, sin retorno a la actividad. Mientras Mazatlán esté de “rojo” no habrá retorno a la normalidad, aseguró el alcalde Luis Guillermo Benítez. Así es que dijo que el “quédate en casa...Y la sana distancia seguirán aplicándose”. Nada más que, por favor, alguien le diga al alcalde que la gente en Mazatlán está desbordada. Miles de vehículos circulan por calles y avenidas.

Los mercados se abarrotan. Hasta las tiendas de ropa. No se respeta “la sana distancia” y mucho menos el “quédate en casa”. Y sí hay muchas gentes que se ve con su cubrebocas. Pero aún hay muchos que se resisten a utilizarlos. Otros que a estas alturas no creen en la existencia del coronavirus.

A todos ellos que representan un peligro para el resto de los ciudadanos, ¿quién los obligará a respetar las reglas de las autoridades de salud? Porque “El Químico” ya dijo que su Gobierno no lo hará. Que lo que se hará es “invitarlos” a que respeten las indicaciones de salud.

Una buena y una mala. La Organización Mundial de la Salud concluyó que los pacientes asintomáticos de coronavirus no contagian. Es la buena. La mala es que la misma OMS dio a conocer que la pandemia está empeorando. Y por qué creen.

Por la complacencia de los gobiernos. Esa complacencia es la mayor amenaza. Y se refleja en los números. Ayer, en el país se llegó a los 14 mil 53 personas fallecidas. Y al paso que vamos, la locura de López-Gatell se cumplirá de llegar a los 30 o 35 mil muertos en México. Sinaloa no se queda atrás. Ayer se reportaron 183 nuevos casos y se llegó a los 733 muertos. Al paso que vamos, Sinaloa más pronto de lo que pensamos pudiera superar los mil muertos.