“… Se puede decir que no hay países subdesarrollados sino mal gestionados”: Peter Ferdinand Drucker /Economista

La frase de Drucker es fuerte, me recuerda la realidad, lo mal gestionado que está y ha estado México en distintas épocas y en diversas maneras. Gestionar es conseguir y resolver una cosa, dirigir, administrar. La gestión gubernamental comprende todas las actividades de una institución pública, se tienen metas y objetivos, se promueve la evaluación del desempeño y se da seguimiento a los programas, se logra así el desarrollo de estrategias que garantizan la estabilidad. El economista identifica mala gestión con mal gobierno, lo dice bonito ¿no se les hace?

Es un tiempo duro, la pandemia no es un juego. No quisiera, pero creo que todos y todas hemos perdido seres queridos. Duele. Se ha escrito mucho sobre el tema y más se escribirá. Me detengo para subrayar que ha sido mal gestionada por parte del gobierno la estrategia de atención. Con el Seguro Popular desmantelado y el Sistema Nacional de Vacunación arrumbado, ignorado, despreciado. La cancelación, con reposición tardía, de los contratos para la compra de medicinas puso en evidencia la escasa preparación del nuevo funcionariado. Es un ejemplo.

Les comparto que muchas veces en mi pensamiento ha cruzado la peregrina idea de un mundo, un país sin covid. El “hubiera” motiva el juego del análisis. Obliga al rigor en lo supuesto. Sueño al fin, vuelvo rápido a la realidad para encontrar dos conceptos repetidos como santo y seña de quien gobierna: pobreza y corrupción. Ambas son palabras fuertes cuyo significado involucra, al mismo tiempo, fortaleza y debilidad del Estado mexicano. Como tema de propaganda son geniales, como argumento de gobierno indiscutible, como combate real un reverendo fracaso. Joaquín Sabina cantaría aquí “Para mentiras las de la realidad, Promete todo, pero nada te da” …

En casi tres años, estudios del Coneval, con base a datos del Inegi, señalan 3.8 millones más de pobres. Roto, en el suelo el combate a la pobreza, uno de los estandartes del actual gobierno, cito al Dr. Narro “la pobreza no es neoliberal”. Es necesario precisar que la pobreza extrema por ingresos ocurre cuando las personas tienen percepciones totales por debajo del valor de la canasta alimentaria y suman tres o más carencias sociales.

Analicemos, el actual gobierno promueve acciones de entrega directa de recursos económicos. No todos los programas tienen reglas claras de operación, la gestión de esos programas no es la adecuada. Deben buscarse alternativas para mejorar la entrega de recursos o algo mejor, reorientar las políticas públicas para buscar mecanismos de erradicación; a la par, debe trabajarse la política social con campañas que enfoquen propósitos de la entrega de recursos.

Contraprestaciones de servicio social en el caso de los jóvenes universitarios y bachilleres. Fomentar corresponsabilidad social.

El municipio es la instancia real de contacto social. En los Ayuntamientos reside la autoridad de cercanía. Mientras no partamos del municipio como base de la organización del Estado mexicano y conducto de programas del gobierno federal a la población no resolveremos. Hacer lo mismo da el mismo efecto. Los programas sociales cuando no dan los resultados proyectados son una cortina de humo inmensa, sirven a la propaganda, pero no a la sociedad.

La corrupción no cesa por desearlo, tampoco se termina negándola. ¿Que la combate? Las reglas claras de operación, los padrones de beneficiarios por comunidad y municipio con base de datos para consulta directa, los contratos y licitaciones con montos, obras y nombres de personas físicas y morales.

El pasado, la experiencia del pasado es lección para la República, que se actúe en consecuencia; el tiempo presente es oportunidad para aclarar, no para enturbiar. Solo la claridad y la aplicación rigurosa de la ley previenen actos de corrupción. Hacer ‘lo que se dijo combatir’ es perversidad. Ni menos pobreza ni menos corrupción. Tres años y contando. Es buen momento para reflexionar sobre la razón de ser y la urgente necesidad de gestionar bien.

Posdata: Victor Carrazco, te adelantaste en el camino. Para ti la luz, la paz, el infinito amor del universo que te recibe. Para tu familia, tus amigos, tu compañera mi afecto y solidaridad. Las palabras no alcanzan Víctor, el sentimiento si para decirte hasta pronto.