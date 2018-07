Poca disponibilidad. Cuando se trata de dar alguna información oficial sobre la situación precaria que se sabe persiste en Bomberos, es el patronato que se supone que se encarga de eso, sin embargo, se ha tornado un poco difícil lograr tener comunicación, y sobre todo, respuesta con el presidente del referido patronato, Manuel Escobar. A pesar de ello, no hay quién pueda brindar información, por aquello del temor que genera el ‘brincarse las trancas’. ¿Será que a todas las necesidades primarias que se tienen en la corporación, se tendrá que sumarle un encargado de comunicación para que la información fluya? No se cuestiona la labor que realiza el patronato, al contrario, esa se aplaude, es más bien la poca disponibilidad de su mandamás lo que no encaja, pues el reconocer las necesidades que imperan en ese cuerpo de rescate no es para nada algo de lo que no tenga conocimiento ya la sociedad guasavense.

¿Mano blanda? La queja de guasavenses en diversos puntos de la ciudad y la zona rural, por la aparición de basureros que algunos malos ciudadanos forman solo por la comodidad de tirar sus desperdicios donde sea, sin importarles el impacto negativo que provocan con ello en el medio ambiente, además de ser un foco de infección para quienes viven cerca de esos basureros clandestinos, ha venido creciendo como bola de nieve simple y sencillamente porque nadie sanciona esas acciones. La Dirección de Ecología debe actuar ya y poner mano dura, porque el solo dar consejos preventivos y no pasar a las acciones es lo que le da ese valor a estas personas que contaminan sin importarles las consecuencias. Las sanciones deben aplicarse ya, o la situación se saldrá de control en forma definitiva.

Déficit en seguridad. Mientras que el director de la Policía Municipal, Miguel Ángel Martínez Catana, dice que están trabajando con el personal necesario en los operativos para darle seguridad a la gente, la realidad es que en sindicaturas y comisarías están con uno o dos policías nada más, y ni hablar del déficit de patrullas, las cuales en algunas localidades están para dar lástima. Pero él insiste que tienen desplegados a los agentes necesarios en determinadas zonas, la realidad es que les sigue haciendo falta personal y la convocatoria para sumarse a las filas está abierta de forma permanente, el detalle es que las contrataciones nada más no fluyen, y eso que las propias autoridades estatales están siendo más accesibles con los requisitos para que ingresen los candidatos.

Clamor general. Los que dicen estar teniendo problemas de salud por el derrame de aguas negras son los vecinos de la colonia Lomas del Mar, específicamente en la zona de la calle Zihuatanejo, donde la Jumapag ya atendió el problema, pero no se dieron a la tarea de desaguar la calle y quedó aglomerado el líquido pestilente. Son muchas las quejas, incluso interpusieron un reporte ante la Coepris para que actúe al respecto. Por lo visto, los habitantes de la Lomas del Mar siguen relegados, es cuando dicen algunos vecinos que les gustaría tener un político como vecino, a ver si así mejoran los servicios y concluyen las obras que están pendientes ahí, pues hay otros asentamientos humanos, inclusive en el medio rural, donde se le ha invertido mucho a ciertas comunidades, mientras que ellos siguen a la espera de una mejor calidad de vida.