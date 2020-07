Poco alentador

El panorama para el empleo en la segunda mitad del año es poco prometedor. La misma Organización Internacional del Trabajo, en sus proyecciones más optimistas, estima la pérdida de más de 30 millones de empleos en el mundo. Eso si las actividades no se tienen que paralizar nuevamente por la pandemia, pues, de ser así, los millones de empleos perdidos se contarían en cientos más en todo el mundo.

En México, la situación de cierre de empresas y desempleo no tiene una comparación. Meses antes se usaba como referencia la pandemia del H1N1 del 2009, que se combinó con la llamada crisis económica mundial desatada por el quiebre del sector inmobiliario de Estados Unidos. Pero esa crisis ya se superó, lamentablemente.

Lo más preocupante para nuestro país es que el gobierno no está actuando como sí lo hacen las potencias del mundo: apoyando a las empresas para recuperar el empleo. En México los apoyos a las empresas han sido en créditos de muy poco dinero. El resto han sido préstamos por medio el Fonacot, Créditos a la Palabra por medio del IMSS y congelamiento de deudas ante Infonavit.

Todo eso es insuficiente. No se ha entendido que apoyar a las empresas genera empleo que luego representan fuentes de ingreso de largo plazo para los ciudadanos. Se tiene que ayudar a que las empresas que están en riesgo puedan mantener a sus trabajadores en nómina y que las que los acaban de perder los recuperen.

El discurso de “primero los pobres” del presidente tiene que ser complementado con medidas que aseguren que los que no tienen una fuente de empleo la consigan y generar productividad, sector por sector, estado por estado. México no se va a levantar con dádivas temporales o préstamos que no duran ni para comer un mes.