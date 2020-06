Poder femenino al interior del PRI

La lucha por el poder al interior del PRI en Ahome se torna cada vez más evidente y la sorpresa es que la buscan dos mujeres

Espectáculo. Circo, maroma y teatro armaron las autoridades de Salud, Economía y Protección Civil en las plazas comerciales de Los Mochis para revisar los protocolos establecidos para la “nueva normalidad” en el municipio. Y no es para menos con los 78 nuevos casos de Covid registrados en menos de 24 horas en el municipio y 603 en el estado el mero día de la reactivación económica (aunque hayan dicho que no estaban en el sistema). Eso sí, el coordinador municipal de Protección Civil en Ahome, Salvador Lamphar, no dejó pasar la oportunidad de advertirle a los comerciantes sobre posibles amonestaciones en caso de incumplir. Hay que esperar que no sea solo para la foto, sino permanente, porque bien que las tres instituciones podrían haberse sostenido en no reabrir, que no era tiempo. ¡Que no!



Casos sorpresa. Las estadísticas mostradas por la Secretaría de Salud la tarde del 23 de junio, justo el día en que el gobierno dio permiso para la reapertura de negocios y con eso la reactivación económica y social, puso a temblar a más de uno. Ahome, en menos de 24 horas, según la plataforma de la dependencia, alcanzó 78 casos nuevos de Covid, mientras que en todo el estado fueron 603 casos. Los números a veces no significan mucho, pero en este caso puso los pelos de punta de los expertos en salud y la sociedad, por lo que no le quedó de otra al titular de la dependencia en Sinaloa, Efrén Encinas, más que justificar rápidamente lo sucedido: que fueron casos que estaban rezagados y no habían sido registrados en plataforma; es decir, que no todos se habían dado el mismo día. El argumento fue poco convincente, sobre todo para aquellos que todavía tenían en duda si debía abrirse el comercio local y facilitar la circulación económica y social. ¿Cuántos casos nuevos podrían darse en una semana? ¿Y para saber si no hay más sin salir en la famosa plataforma?



El poder femenino. La lucha por el poder al interior del PRI en Ahome se torna cada vez más evidente y la sorpresa es que quienes buscan destacar no son los mismos candidatos de siempre, sino dos mujeres que se han dejado ver muy activas en redes sociales y con baños de pueblo desde hace meses. Dulce Ruiz aprovecha la investidura de presidenta del partido en el municipio y eso la posiciona un paso adelante. Sin embargo, la regidora Rosy López no se queda atrás y echa mano de todos los instrumentos posibles para darse a conocer y que su nombre empiece a escucharse entre quienes pudieran tomar la decisión de una posible candidatura para la próxima contienda electoral. Lo peor de todo es que aun cuando portan los mismos colores, se habla de un distanciamiento entre ellas que no abona en nada al partido.



Encampañado. El que no pierde oportunidad para trabajar por su imagen es Ernesto García, quien se deja ver muy activo en sus redes sociales, sobre todo aprovechando la pandemia para mostrarse repartiendo despensas y apoyos a familias vulnerables, lo malo es que todavía se observa solo, no se le conoce equipo y pudiera estar trabajando deoquis y desgastando el capital político que pudiera conservar de sus pasadas campañas. Habrá que esperar.



Entre reuniones. Entre panistas se dice que al presidente del blanquiazul en Ahome, Ariel Aguilar, no le agradó para nada la reunión que sostuvieron Sergio Torres y Miguel Ángel Camacho, mucho menos los comentarios de que trabajan con la posibilidad de hacer equipo con Movimiento Ciudadano. Pero para sorpresas, las supuestas reuniones del mismo Sergio Torres con Martín Heredia y ahora también Ariel Aguilar con algunos priistas. Mientras se destapan unos a otros, no hay duda de que el trabajo interno en el PAN empezó con el pie izquierdo, con reuniones a escondidas y sin respaldo de las mayorías. Y más que dicen que harán alianza PRI-PAN para poder hacerle frente a Morena. Ya se verá.