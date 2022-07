Poder único el de Sadaharu Oh

Coral Gables, Florida (VIP-WIRE). “Bombero afortunado es el que tiene una novia ardiente”… Pacomio.- Orlando Rivero, de Cocorote, Yaracuy, pregunta…: “¿Qué opina de lo dicho por Dave Justice, que Shohei Ohtani es mejor que Babe Ruth? Me parece se fue de bruces, porque en 22 temporadas Ruth anotó y remolcó 12 veces 100 o más carreras, fue líder jonronero en 12 campañas, conectó 714 jonrones. Y como pícher terminó con récord de 94-46, 2.28. No hay comparación con un pelotero que apenas comienza”.

Amigo Lando…: Eso es. Justice se refiere a Babe Ruth en sus comienzos. Tú los comparas como si Ohtani hubiera terminado ya su carrera.

Richard Araujo, de Ponce, opina…: “Creo que los bigleaguers entrenan en exceso por aquello de los millones de dólares. Así que los obligan a descansar vía lista de lesionados. Antes no surgían tantas lesiones, los lanzadores tiraban muchos más juegos completos y hasta se iban de juerga muy a menudo”.

Marina Gresley, de México D.F., pregunta…: “Por favor, mi tema no es beisbol, pero soy jugadora de voleibol, y quiero saber quién lo inventó y cuándo”.

Amiga Nina…: Un profesor de la YMCA, en Holyoke, Massachusetts, llamado William George Morgan, se empeñó en 1895 en inventar un deporte que pudiera jugarse tanto al aire libre como bajo techo, apto para damas y caballeros y que no fuera de contacto personal como el futbol americano, el soccer o el basquetbol. Se inspiró en el tenis. Y al año siguiente, 1986, preparó la primera competencia sin haber bautizado aún su creación, por lo que un espectador en ese evento, llamado Alfred Halstead, dijo…: “Esto es voleibol”, y así quedó impuesto ese nombre.

Luis Capote, de Catia La Mar, solicita…: “¿Podría informarme sobre la carrera de Sadaharu Oh, los números y los récords impuestos por él?”.

Amigo Lucho…: En el beisbol profesional de máxima categoría, nadie ha igualado la marca de jonrones de Sadaharu Oh, 868. También conserva el récord japonés en una temporada, 55. Igual que Babe Ruth, fue firmado como lanzador por los Yumiurí Giants, pero pronto lo ubicaron en primera base para aprovechar su poder todos los días.

Jugó durante 22 temporadas, 1959-1980, nueve veces fue Más Valioso y llegó a 11 Series Finales. Fue mánager y comentarista. Desde 2008 está retirado. Ha cumplido 82 años.

Gracias a la vida que me ha dado tanto, incluso un lector como tú.

