Poderes fácticos van a definir el 2018;continuidad 1983-2024

Como si fueran los sinodales de un examen a nivel profesional, los poderes fácticos han aparecido para condicionar los márgenes de maniobra de los candidatos presidenciales. Por tanto, las promesas populares están pasando a segundo lugar.Los poderes fácticos podrían identificarse como los sectores invisibles del sistema político priista; sus intereses estarían ya acotando los programas de gobierno de los tres principales candidatos. Hasta el radical Andrés Manuel López Obrador ha tenido que acudir a la cita con esos poderes para explicar que va a mantener la continuidad del sistema político priista, del modelo de desarrollo neoliberal y de la condicionalidad macroeconómica.Esos poderes fácticos son los que definen el funcionamiento del sistema político y del modelo de desarrollo y las propuestas de los candidatos tendrán que ajustarse a esas exigencias; el PAN, el PRD e inclusive Morena no sólo carecen de un proyecto alternativo real de desarrollo, sino que en realidad su base social y política depende de la continuidad.1.- La Iglesia Católica ha citado ya a los candidatos y los ha sometido a un interrogatorio sobre sus propuestas en los temas sensibles a los intereses terrenales del Vaticano: en los prelados ya no existe el dogma contra el divorcio, el matrimonio religioso, el aborto y las relaciones entre personas del mismo sexo, aunque no avalarían ir más allá de donde se ha llegado.2.- Los empresarios han exigido la continuidad del modelo neoliberal, del Tratado de Libre Comercio de Norteamérica, de la estabilidad macroeconómica que gira en torno al control de la inflación por el lado de la demanda, el mantenimiento de la privatización de la economía pública --sobre todo el petróleo-- y las reformas estructurales en educación, telecomunicaciones e infraestructura.3.- La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, el Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial han enviado sus mensajes de que no aceptarán aflojar el modelo neoliberal y que los enfoques sociales no deben hacerse con cargo al gasto público, el PIB alto o la expansión del Estado.4.- El FMI ha sido muy claro en establecer como inamovible la firma anual de la Carta de Intención en la que México refrende su voluntad de cumplir con la condicionalidad inflacionaria.5.- El mercado de divisas ha sido el indicador hora a hora de la calificación sobre los comportamientos de los candidatos. La amenaza de un tropiezo del peso se cierne sobre López Obrador y lo mantiene acotado.6.- La inversión extranjera directa encontró, en el debate sobre el aeropuerto, un espacio de posicionamiento importante: si el aeropuerto se suspende, una caída de inversiones extranjeras provocaría una crisis.7.- Y el gobierno de los Estados Unidos también ha comenzado a enviar sus condicionalidades en los mismos temas en los que tiene arrinconado al gobierno de Peña Nieto: violencia del crimen organizado, migración y tratado comercial.La condicionalidad de los poderes fácticos se acomoda en las tendencias que señalan que el próximo presidente tendrá que gobernar con apenas un tercio de los votos.-0-Política para dummies: La política es la percepción de que el poder manda.Si yo fuera Maquiavelo: “Las ofensas deben inferirse de una sola vez, para que, durando menos, hieran menos; mientras que los beneficios deben proporcionarse poco a poco, a fin de que se saboreen mejor”.Sólo para sus ojos:* Recuerde revisar todos los días el sitio www.seguridadydefensa.mx para enterarse de los juegos geopolíticos de poder.* Arrinconado el gobernador jalisciense Aristóteles Sandoval por el asesinato de tres jóvenes cineastas. Además del mal manejo de política de comunicación, Sandoval enfrente el final de su sexenio con la posibilidad de que el candidato de Movimiento Ciudadano, Enrique Alfaro, logre ganarle al PRI. Y el futuro de Sandoval se ve por el camino de los dos Duarte y Borge. El asunto se hizo más mediático por la intervención del reciente premio Oscar de cine Guillermo del Toro defendiendo a las víctimas de la incapacidad gubernamental para combatir la delincuencia.* Gobernadores del PAN y del PRD han sido presionados para operar elecciones estatales a favor del PRI, pero sólo el de Michoacán aceptó el volado de apoyar públicamente a Meade. Los demás consideran que el priista es una causa perdida.* Famosas últimas palabras: “Lo que el candidato López Obrador quiso decir…”: la frase más repetida por la vocera del tabasqueño, Tatiana Clouthier, por lo enredado de las declaraciones del candidato de Morena.