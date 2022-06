Podría haber sorpresas en caso de Azteca Lighting

Dos temas. Uno lo puso en la mesa el secretario de Salud. El otro, el gobernador Rubén Rocha Moya. El primero se refiere a los medicamentos caducados encontrados en bodegas de la SSA. La primera versión surgió de Cuitláhuac González, titular de la SSA. El gobernador lo retomó, pero con ciertas reservas. Como que por un momento se inclinó a esperar a revisar el tema. Y eso permitió para comenzar a documentar y precisar la primera información dada por González: que el Estado no compra medicamentos, y que el Gobierno Federal lo hace, entrega y ordena la distribución. A estas alturas Rocha Moya debe de estar enterado que existen documentos en los cuales se solicitó a Insabi que recogiera esas medicinas, y por alguna causa o razón no lo hizo. El tema debe ser obligadamente revisado, porque hay una irregularidad y posible responsabilidad. ¿De quién o quiénes? Eso deberá de saberse. El otro tema fue puesto en la mesa por el gobernador, que anunció el pasado lunes que demandarán a la empresa Azteca Lighting, por incumplimiento en los contratos para iluminar instalaciones deportivas. Pero eso es peccata minuta. Esta empresa está involucrada en el escándalo de los más de 400 millones que contrató sin licitar el Gobierno Municipal de Mazatlán. Todo lo hicieron con las patas, violando reglamentos, acuerdos y todo procedimiento de compra. Si el gobernador busca realmente saber la verdad en torno a este tema, tendría que ordenar buscar quiénes están atrás de esta empresa Azteca Lighting y no parar solamente en Alonso Puerto, que oficialmente aparece como propietario. Si el caso que se investiga involucra al anterior director del Instituto del Deporte, se refiere a Óscar Sánchez. Y de quiénes son los promotores, se refieren a quienes el Ayuntamiento de Mazatlán les pagó más de 141 millones de pesos por el caso de Nafta. Esto último tendrían que comprobarlo, porque es un comentario que circula.

El fracaso en materia de seguridad es evidente. Pero el único que no quiere ver la realidad es el presidente López Obrador. A la petición de la iglesia de que se revise el programa de seguridad, López Obrador respondió que seguirá con el mismo plan. Ya culpa a todos, incluida la iglesia de hacerle el trabajo sucio a los neoliberales. Ya incluyó a su larga lista de descalificaciones a la iglesia, a los periodistas, a los empresarios disque neoliberales, a las mujeres que exigen justicia, a los padres de familia con niños con cáncer, a los fifís. Todo aquel que no está de acuerdo con lo que dice y hace, es un neoliberal y contrario a la 4T. En tanto las masacres que en la cabeza de López Obrador no existen, se siguen presentando. Los asaltos y bloqueos en carreteras siguen. Y regiones enteras del país siguen en manos de los criminales. La violencia, las masacres, los asaltos y los territorios completos en manos de los criminales, no son nada nuevos. En los anteriores sexenios han estado presentes. Pero con López Obrador los ciudadanos esperaban un cambio y que la paz tan necesaria llegara. El propio López Obrador dijo: Sin seguridad, no habrá 4T. Y ese sigue siendo un problema que cada vez se agrava más. Ahí están los 122 mil muertos en los tres años y medio de este sexenio.

Adiós estimada Yolanda. Coincidimos en el Adelante, pero desde mucho antes en la actividad periodística. Yolanda Prat nos dejó. Y duele su partida.