Podrían impugnar su criba de Morena

De chiripa, pero llegó Juan Fierro a consejero distrital de Morena en Ahome tras la invalidez del triunfo de Damián Alberto Delgado Montiel que dictaminó la dirigencia nacional bajo el argumento de estar ligado al Partido Sinaloense. El exalcalde interino se mete a la jugada morenista tras no ver ninguna luego de salir de la administración municipal chapmista. Él y la diputada federal Ana Ayala hacen dos votos de los 10 consejeros. Son equipo. Fueran las piezas del exalcalde Guillermo “Billy” Chapman, pero dicen que ya no dependen de él. Cuentan que Chapman se les alejó por el recelo que le dio porque se acercaron al alcalde Gerardo Vargas Landeros. Se sintió traicionado, según algunos. En estos meses, Fierro y Ayala han estrechado lazos con este, quien sale ganando en la reconfiguración de los consejeros de Morena.

Algunos señalan que si al líder de los abogados en Sinaloa, José Luis Polo Palafox, le respetaron la posición de consejero de Morena pese a haber sido apoyado por el PAS es por dos cosas que van a lo mismo: que fue apoyado por la élite morenista, entre ellos el gobernador Rubén Rocha. De no ser así hubiera corrido con la misma suerte de Marcia Guadalupe Castro López y Damián Alberto Delgado Montiel. Algunos refuerzan su hipótesis de que Polo Palafox está siendo utilizado para ser punta de lanza contra Vargas Landeros con el fin de afectarlo en sus aspiraciones futuras. Incluso, han salido versiones de que Polo Palafox no solo fue apoyado por pasistas, sino también por morenistas con “línea de arriba”. De otro modo no se explican los votos que tuvo. De hecho, nadie contaba con eso, pero en parte eso ocurrió porque algunos le fallaron a Vargas Landeros.

Dicen que Castro López y Delgado Montiel tomaron a mal la decisión de anularles su triunfo en las elecciones para consejeros distritales. Es más, el caso podrían impugnarlo ante el Tribunal Electoral por violación a sus derechos políticos. Hay quienes, incluso dentro de Morena, le ven factibilidad de que ganen el pleito, que les restituyan la posición. Castro López y Delgado Montiel no tienen una decisión tomada aún por que lo están valorando. Lo harán por decisión propia porque a decir del presidente del PAS en Ahome, Adrián Baldenebro, ya no eran del partido. Lo fueron, pero ya operaban para Morena.

Hay taxistas de la Unión de Trabajadores del Volante que le están exigiendo a su líder Rigoberto Rodríguez que saque la casta para que los funcionarios de Vialidad y Transportes sancionen a los Ubers, Didis y demás. Reprueban que se les hayan “doblado las corvas” y los dejen trabajar sin tener permiso. Dicen que Rodríguez se hace “maje” ante la presión de los taxistas para no causarle problemas al gobernador Rubén Rocha.

A rajatablas contestó Domingo Vázquez, director de Turismo en la zona norte de Sinaloa, a la iniciativa del secretario de Economía de Ahome, Bernardo Cárdenas, de que Topo podría convertirse en Pueblo Mágico. Eso está muy lejos, sentenció “Mingo” Vázquez, quien dio sus motivos para afirmar esto que de seguro no le va a gustar a Cárdenas.