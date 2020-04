Podrían liberar a miles de presos

Ante las insistentes propuestas del presidente Andrés Manuel López Obrador y de la secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, el líder morenista en el Senado, Ricardo Monreal, salió a declarar que se acelerarán los cabildeos para aprobar una ley de amnistía de emergencia para liberar a miles de presos y despresurizar los penales del país.

Este tema no es nuevo: en diciembre de 2019, la amnistía a presos de delitos no graves se aprobó en la Cámara de Diputados, pero al parecer los senadores no la consideraron necesaria, pero ahora que se viene encima el riesgo de los contagios por Covid-19 lo vuelven a retomar con muchas posibilidades de ser aprobada.

Inicialmente, según Olga Sánchez, se contemplaba que unos 6 mil 200 presos pudieran alcanzar su liberación en los penales federales del país, pero ahora se tendría que agregar a las personas mayores de 60 años y a las mujeres embarazadas. En total hay 211 mil presos en todo el país.

Es un secreto a voces que los penales no cumplen con los requisitos mínimos de seguridad, tampoco de salubridad, y en ellos es imposible cumplir con las normas de la sana distancia que dicta la contingencia.

También que hay muchos presos que aún no reciben sentencia o que hay la presunción que son inocentes, por lo que urge descongestionar los centros penitenciarios.

En caso de que no haya acuerdos pronto en el Senado existe la posibilidad que de manera directa el presidente de la República decrete un indulto y la preliberación, por lo que se prevé que antes de fines de abril se tendrá que tomar una decisión definitiva.



Popurrí. Exclamaciones de sorpresa y una ola de opiniones positivas levanta la noticia difundida a través de las redes sociales del reparto masivo de despensas que está haciendo en Jalisco Alejandrina Guzmán, hija de Joaquín “El Chapo” Guzmán, que desplegó a brigadistas a repartir alimentos y artículos de consumo básico entre las personas adultas mayores más necesitadas.

Las denominadas “Chapo despensas” no son nada nuevo, ya que aquí en Sinaloa, en especial en las zonas de Culiacán, Navolato y Badiraguato, durante las inundaciones de fines del 2018 también se anduvieron repartiendo colchones y alimentos a la población damnificada. Otro buen ejemplo altruista es el del boxeador Julio César Chávez Jr., que también empezó a ayudar a la gente necesitada en Sinaloa.

Parece que encuentra eco positivo la exigencia del abogado Martín López, de que reabran de inmediato los juzgados, cuando menos los de civiles y de lo familiar para que reanuden el pago de pensiones a miles de familias que se quedaron sin dinero para enfrentar los embates de la pandemia.

Explica que en la declaración de la emergencia emitida por las autoridades de salud por el coronavirus la procuración e impartición de justicia, igual que las de seguridad pública, son consideradas actividades esenciales que no se pueden paralizar y por lo tanto la Judicatura y la Suprema Corte de Justicia deben obedecer este dictamen. Al parecer en Sinaloa ya hay la orden de reabrir.