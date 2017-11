Como he dicho antes, es una gran verdad que todas las cosas manifestadas en la naturaleza tienen dos aspectos, dos polos: oscuridad y luz, frío y calor, pequeño y grande, bajo y alto, duro y blando, negro y blanco, odio y amor, maldad y bondad, negativo y positivo, mujer y hombre, este y oeste, norte y sur, etc.

Somos seres facultados con voluntad para, en muchas ocasiones, decidir el estar en cualquiera de estos polos; estar en la oscuridad o ir hacia la luz, ser pequeños o ser grandes, odiar o amar, hacer al mal o el bien.

Pero generalmente esto presenta confusión entre nosotros, porque estos opuestos son concebidos de manera absoluta como dos puntos fijos, ubicados en los extremos.

Por ejemplo, totalmente oscuro o con luz, negro o blanco, etc. Pero esos puntos absolutos en realidad no existen, sino que siempre son relativos uno respecto al otro, es decir no existe la oscuridad absoluta ni la luz total, como no existe lo totalmente pequeño o lo extremadamente grande, sino que son puntos relativos, y que la diferencia entre ellas es solo cuestión de grado.

En ese sentido, puede enunciarlo el kibalion: “los opuestos son idénticos en naturaleza, los extremos se tocan, todas las verdades son semiverdades, todas las paradojas pueden reconciliarse”.

Ejemplos de eso son el calor y el frío, donde la única diferencia es simple cuestión de grados; lo que para unos es caliente, para otros es frío. Igual ocurre con lo bajo y alto, o con la maldad y la bondad, lo negativo y lo positivo.

Así pues, no tenemos que estar en el extremo de lo malo para avanzar hacia lo malo, ni estar odiando para cambiarlo a amor, solo avancemos hacia lo positivo, hacia arriba, hacia la vida, hacia la luz, la grandeza.