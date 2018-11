Polémica. ¿Habrá juego mañana entre Los Venados de Mazatlán y Mexicali? Esa es la pregunta que todos se hacen en Mazatlán, y la respuesta definirá qué tanto se ha resulto el conflicto entre el Ayuntamiento y la empresa Espectáculos Costa del Pacífico S.A. de C.V., por las supuestas tomas clandestinas descubiertas en el estadio Teodoro Mariscal y su posterior clausura. Ayer los representantes del Club Venados de Mazatlán aseguraban que el juego estaba confirmado, lo que hace prever que hoy se dé un acuerdo entre las partes en conflicto. En tanto, el alcalde de Mazatlán, Luis Guillermo Benítez Torres, sostenía ayer la decisión de no retirar los sellos de suspensión del estadio hasta que la empresa no cubriera un pago de 3 millones de pesos por servicios no cubiertos y multas.

Que regatea apoyos. De forma directa, el presidente de la cooperativa fraternidad pesquera de Agua Verde, Javier Omar Osuna, acusó al presidente de la Federación de Cooperativas, Mario Osuna Medina, de no entregarle apoyos que como socios le pertenecen y se los entrega a sus allegados. Dijo que Osuna Medina no le pareció que él le pidiera cuentas de cuántos proyectos aterrizaban en la Federación, y es por eso empezó a presionarlo de esta forma para hacerlo quedar mal con los socios de su cooperativa.

Mario Osuna claro que de inmediato desmintió el hecho y acusó a Javier de ser él el causante de los problemas al no respetar los acuerdos.

Gobierno en el colapso. Han transcurrido 29 días del gobierno morenista de Emmett Soto Grave, lo único claro que se ha percibido es el despido masivo en busca de una reestructuración que les permita reducir la cuantiosa nómina que generaban los 630 trabajadores del Ayuntamiento. Durante este mes se han enfocado en dar pocos resultados a los escuinapenses, escudándose en un colapso financiero que los imposibilita a trabajar al 100 por ciento. Lo cierto es que este panorama lo han tenido que vivir todos los presidentes en turno, por lo que tendrá que sortear la falta de recursos que lo atan de manos para poder cumplir con las necesidades en colonias de la cabecera municipal, comunidades y sindicaturas.

Van de nuevo. Y como no hay intención del grupo mayoritario en el Congreso del Estado de sacar del orden del día el punto de acuerdo de las cuotas ejidales, los productores fueron convocados nuevamente al Palacio Legislativo para estar presentes en la sesión ordinaria, pero amenazaron con incrementar el número de manifestantes, por lo que se espera otra jornada muy acalorada, y hasta ayer a mediodía la Junta de Coordinación Política no acordaba si aplicarían medidas de seguridad para evitar que vuelvan a reventar la sesión de hoy, sobre todo revisar que algún agricultor introduzca algún objeto peligroso.

Pifia. Los militares siempre se han caracterizado por cuidar cada detalle en la organización de sus eventos, en los discursos y en los protocolos de seguridad, y rara vez cometen un error; pero ayer el comandante de la Tercera Región Militar, André Georges Foullón Van Lissum, tuvo un pequeño desliz al momento de saludar a las autoridades que acudieron al desfile militar afuera del Palacio Municipal de Culiacán, y al momento de mencionar al alcalde de Culiacán mencionó a Antonio Castañeda Verduzco, y no se dio cuenta del error, porque nunca lo corrigió, con todo y las reacciones que eso generó entre los asistentes.