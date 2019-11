Polémica. Cuando el alcalde de Escuinapa, el morenista Emmett Soto Grave, anunció que haría una presentación austera de su primer informe, pocos se imaginaron lo que estaba pensando. Pues bien, ayer se presentó ante el cabildo sin documento impreso y se dedicó a exponer un informe de logros e inversiones de forma verbal. No tardó en generarse la polémica, pues los regidores de oposición no la pensaron para criticar las formas del presidente municipal. Los ediles de oposición en entrevista coincidieron que les quedan muchas dudas al no presentarme uniforme por escrito, que a pesar de que el alcalde anunció finanzas sanas, existen grandes dudas en este rubro, al igual que en el tema de transparencia que a ellos como ediles les niegan información de manera constante.

Poco qué informar. Ayer también el alcalde de San Ignacio, Iván Báez, presentó su primer informe de Gobierno. Aun y cuando el munícipe presumía de grandes logros, lo cierto que hay poco que reportar debido a la falta de recursos y la escasa obra pública que de manera propia realiza el ayuntamiento. Una parte de su informe del alcalde se agotó en la exposición de su plan de Gobierno municipal, lo cual no pasa de ser buenas intenciones por parte del alcalde.

Buenas cuentas. El Secretario de Turismo en el Estado, Oscar Pérez Barros, estuvo también ayer muy positivo al evaluar los resultados de la Fiesta Amigos que organizan los hoteleros de Mazatlán. El funcionario reportó la próxima construcción de hoteles, nuevos vuelos y la construcción de centros comerciales en Mazatlán. Durante el evento de negocios se lograron concretar 577 citas de negocios; se anunció la construcción del Hotel Comfort Inn abrirá sus puertas en junio del 2020, con 168 habitaciones;se anunció la llegada de nuevos vuelos directos de las ciudades canadienses Edmonton, Abotsford, Calgary y Vancouver, por medio de West Jet y Swoop, así como de Ottawa, Victoria y Quebec, por parte de Sunwing;Best Day confirmó que sus ventas para el destino crecieron en 40 por ciento, en tanto que Magnicharters confirmó vuelo para Chihuahua, iniciando operaciones en junio del 2020. En tanto Price Travel informó que creció tres dígitos sus ventas para Mazatlán, al que consideran uno de los destinos dentro de su cartera de oferta más rentable. En suma, Mazatlán se mostró como un destino renovado con gran potencial de desarrollo.

Renuncias. A dos meses de que se lance la convocatoria para la renovación del Comité Directivo del Sindicato de Trabajadores al Servicio del Estado (Stase), ayer venció el plazo legal para que quienes forman parte de la actual dirigencia sindical, renuncien a su cargo, para que puedan aspirar a competir por la secretaría general el próximo año. En el último día, presentó su renuncia Teresa de Jesús Ochoa Pérez, quien se venía desempeñando como secretaria de Escalafón; y hace dos meses hizo lo propio Luis Alberto García Manzo, secretario de Organización. Ambos sindicalizados están en condiciones legales de competir por la dirigencia del Stase, cuyo proceso iniciará en el mes de enero, al que además podrán participar todos los trabajadores en activo. Gabriel Ballardo Valdez concluye su periodo de tres años el 1 de mayo; y además de estos dos aspirantes, hay varios más que han levantado la mano y que trabajan con las bases en busca de conformar una estructura que les permita dirigir los rumbos de la organización sindical.