Polémica sin fin. En la última semana, el alcalde de Mazatlán, el morenista Luis Guillermo Benítez Torres ha pasado de las declaraciones polémicas, a las francamente alarmantes. Para ejemplo, ayer, en conferencia de prensa anunció que al interior de la Jumapam se ha descubierto una banda de trabajadores dedicados a la venta de agua tratada que genera la planta de tratamiento de El Crestón, como agua potable. Por las implicaciones sanitarias, el reporte del munícipe generó una preocupación ciudadana, toda vez que nos se habló claramente en qué lugares se estaba distribuyendo esa agua no apta para el consumo humano y qué uso se le estaba dando. Las declaraciones del alcalde ya han generado una reacción en el Sindicato de Trabajadores al Servicio de la Jumapam, cuyo líder, Jesús Moreno, ya se ha deslindado de acusaciones anteriores, como que trabajadores de la dependencia sabotean el servicio de agua potable.

Más corrupción. Luego de la denuncia de compra de votos de diputados en el Congreso del Estado, destapada en la sesión del martes por legisladores de Morena, ayer surgieron otros casos de morenistas, quienes revelaron que les ofrecieron dinero para votar a favor de la propuesta de Presupuesto de Egresos del Estado 2019, como lo había enviado el Ejecutivo Estatal. Uno de ellos es Pedro Villegas Lobo, quien denunció a su compañero de bancada, Fernando Mascareño Duarte, por intentar comprar su voto con 100 mil pesos, en el mes de diciembre; y dijo que no es el único caso de intento de extorsión, al mismo tiempo que apuntó donde se encontraba José Antonio Crespo López, quien no quiso abundar en detalles sobre lo ocurrido, hasta no contar con las pruebas necesarias en las instancias judiciales, pero advirtió que en caso de presentar las denuncias sobre estos casos, los implicados serían expuestos, porque existen videos y fotos que comprueban el acto de corrupción. En su defensa, la panista Roxana Rubio insiste en que estas acusaciones solo son calumnias en su contra, por lo que también presentará una denuncia por violencia política, porque fue una ofensa y una calumnia en su contra, mientras que los morenistas siguen sin presentar una prueba. Y el señalado confeso de haber aceptado un soborno, Florentino Vizcarra Flores, decidió esconderse ayer, no acudió al Congreso del Estado, y no contestó su teléfono para ser entrevistado, ya que dejó muchas dudas sobre cuánto tiempo duró con el dinero antes de devolverlo, si lo contó, si recibió los 300 mil pesos completos y los regresó de la misma manera, y lo más importante, que presente las pruebas de sus acusaciones, ya que afirmó que tiene foto del dinero.

Cambios en Fonden. El gobernador Quirino Ordaz Coppel aprovechó la presencia del representante de la Coordinación Nacional de Protección Civil, de la Secretaría de Gobernación, Leonardo González Neri, para reiterar su llamado a que se modifiquen las reglas de operación del Fondo Nacional de Desastres Naturales (Fonden), para que esos recursos se destinen para la construcción de obras de infraestructura hidráulica que eviten inundaciones, como las que se presentaron en el pasado mes de septiembre, y que devastaron varios municipios de Sinaloa. Porque de acuerdo con Quirino Ordaz, el Fonden deja mucho que desear, porque se queda muy corto, responde tarde, no es oportuno, y que las reglas deben modificarlas, para que las inversiones, en lugar de ayudar a limpiar canales, vengan realmente a solucionar el problema de fondo.

Gestiones. La Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de Diputados, organizó una consulta sobre el Plan Nacional de Desarrollo, en el que participaron dos alcaldes sinaloenses; Eliazar Gutiérrez Angulo, de Navolato, quien destacó que las propuestas planteadas ayudarán a mejorar el proyecto de Nación que encabeza Andrés Manuel López Obrador, para lograr un mejor desarrollo del país; y adelantó que gestionará beneficios para cubrir las deudas que tienen con IMSS, Infonavit y CFE. Por su parte, Aglaé Montoya Martínez, de Angostura, a quien cerró las participaciones de los alcaldes, donde solicitó a los legisladores federales, habilitar programas de energía barata a municipios con actividades agrícolas y pesqueras, exentar de IVA al turismo rural, y fortalecer la recaudación de los ayuntamientos.