Polémicas en puerta. La síndica procuradora de Mazatlán, Elsa Bojórquez Mascareño, anunció que está por terminar la auditoría a la Administración del Instituto Municipal de Cultura y Arte de Mazatlán, que encabezó el cineasta Óscar Blancarte, en el que se han presumido sobregastos en la realización de la fiesta del carnaval y otras celebraciones. Los resultados se darán a conocer la próxima semana, posiblemente, y luego los equipos de fiscalización empezarán a revisar las cuentas de la Junta Municipal de Agua Potable y Alcantarillado. Se prevé que ambos informes generen una polémica, debido a los antecedentes. Basta recordar que desde el inicio de la Administración municipal, el presidente municipal Luis Guillermo Benítez Torres declaró que al interior de la Jumapam habrían encontrado una “corrupción espeluznante”.

Moros con tranchetes. A propósito de declaraciones polémicas, el alcalde porteño no paró ayer de generar polémica. En una rueda de presa posterior a la celebración del Lunes Cívico, empezó por advertir que las fallas en las líneas de agua potable podrían ser producto de un sabotaje ejercido desde el interior de la misma Jumapam por trabajadores que simpatizantes del PRI. Luego calificó como sospechoso el incendio en la clínica general de zona número 3 del IMSS en Mazatlán, por darse en momentos en los que a nivel nacional se auditan las administraciones del IMSS en el país. Y el popular Químico no paró ahí, en rueda de prensa fustigó a la síndica procuradora Elsa Bojórquez Mascareño, quien ha advertido que el munícipe estaría incurriendo en un delito de omisión al no responder a su recomendación para dar de baja al responsable de Control Interno, Rafael Padilla Díaz, por supuesta obstrucción de investigaciones. Benítez Torres respondió que Bojórquez Mascareño no sabe de leyes. Luego, entonces, ¿por qué le dio ese cargo al formar su planilla de colaboradores?

Crisis en puerta. En el sur de Sinaloa, una crisis se gesta por la escasez de agua potable. Los productores ganaderos empiezan a traer alimento para los hatos desde Nayarit, pues en Sinaloa ya hay pocos también. La situación se empieza a generalizar en todo el sur de Sinaloa: Elota, san Ignacio, Concordia, Elota y Rosario reportan bajos niveles de los mantos friáticos y se empiezan a solicitar suministro de agua a través de pipas.

Obras lentas. El mayor temor de los locatarios se ha materializado con los proyectos de regeneración iniciados por el Gobierno del Estado. Los trabajos avanzan lentamente y obstruyen las ventas y el trabajo de los mismo locatarios. La situación se puede ver en el mercado de Mazatlán, de Escuinapa y Rosario.

Refrendos. Los priistas siguen con su campaña de refrendo de la militancia. Ayer hizo lo propio el senador Mario Zamora Gastélum; el sábado el secretario general de Gobierno, Gonzalo Gómez Flores, quien acudió junto con los funcionarios a su cargo, como Marco Osuna, José Carlos Loaiza, Octavio Ruiz, Feliciano Valle, Julio César Manzanares, Aracely Tirado, Margarita Urías y Jorge Nazario Niebla; y el viernes el exgobernador Jesús Aguilar Padilla, junto con Gilberto Ojeda, Álger Uriarte y Óscar Lara Salazar, quienes refrendaron su compromiso con el Partido Revolucionario Institucional, que los ha postulado para diversos cargos de elección.

Tarifas. Para quienes demandan una reducción de las tarifas del servicio de energía eléctrica, tendrán que esperar un par de años más, porque, de acuerdo con Rubén Rocha Moya, senador por Morena, esta disminución llegará hasta el segundo trienio de Andrés Manuel López Obrador, por lo que por el momento continuarán con los subsidios, como se ha venido manejando, para que los recibos de la Comisión Federal de Electricidad no lleguen tan elevados durante la temporada de verano.