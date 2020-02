Policías municipales se lanzan violentamente contra vendedores

Policías arremeten contra vendedores. Mientras López Obrador asegura que las policías no están para agredir al pueblo, en Mazatlán, el alcalde de Morena, Luis Guillermo Benítez, lanzó a policías municipales para, violentamente, desalojar y detener a vendedores de puestos fijos y semifijos. Un gran número de agentes con equipo antimotines arremetió contra los vendedores que gritaban: “¡No somos delincuentes!”. Y demandaban: “¡Déjennos trabajar!”. Como testigo del violento desalojo y detención de vendedores, el secretario del Ayuntamiento, José de Jesús Flores, que se paseaba entre los policías y los indignados vendedores, como supervisando la acción de los policías. Hablan que minutos antes de mandar a sus policías, el alcalde circuló por la zona a bordo de su lujosa camioneta negra. Los vendedores ambulantes fueron desalojados con lujo de violencia en medio de la indignación de decenas de personas que se encontraban en los alrededores del mercado municipal Pino Suárez. Los videos dan cuenta de por lo menos dos personas, una de ellas de edad avanzada, que con lujo de fuerza son subidas a una de las patrullas y se las llevan detenidas. El uso de la fuerza pública contra ciudadanos es un tema que en repetidas ocasiones ha abordado el presidente López Obrador. Y ha asegurado que los policías no están para agredir al pueblo. Pues aquí en Mazatlán, un gobierno de Morena hace todo lo contrario. Mientras lanzan a policías municipales contra vendedores, a los delincuentes no les pasa nada.

Encuentro con Juan S. Millán. Platicar con el exgobernador de Sinaloa es como trasladarse por el tiempo y arribar a la actualidad. Ameno, claro y preciso en sus comentarios, Juan S. Millán tiene el pulso político de Sinaloa. Y lo tiene porque desde su mesa en el reconocido restaurante Mar&Sea, en Culiacán, no sólo ve pasar a la clase política de todas las generaciones que acuden a saludarlo. También se reúnen para intercambiar opiniones, y particularmente consejos. El de ayer resultó como todos los anteriores encuentros con Millán Lizárraga, más que interesante. Aportador de escenarios pasados y presentes que han marcado la vida política de nuestro estado.

Escasez de medicamentos y violencia. No se trata de los neoliberales. Tampoco de la mafia del poder. Menos de los del “prian” que no hayan qué inventar. La falta de medicamentos ya cobra víctimas. Y en Sinaloa comenzaron los reportes difundidos por familiares de los enfermos de cáncer. Eso de la mafia del poder ya está olvidado. Y quedó cerrado el tema con la cena que convocó AMLO a empresarios del país. Esos que además de integrar la mafia del poder fueron los que impulsaron que López Obrador era una amenaza para México. A esos los humilló y les sacó dinero en Palacio Nacional para la compra de cachitos de la rifa del avión que no se rifará. Una burla para todos. Y el tema de la violencia desbordada que ha cobrado víctimas inocentes como la niña Fátima. Los feminicidios que ya tienen harta a la sociedad mexicana. Los baños de sangre constantes en todo el país producto de la violencia negada oficialmente. En este escenario nacional, la indignación popular va creciendo al grado de que ayer, el mismísimo López Obrador, sin que nadie le preguntara, dijo que “ya no desea polarizar más”. Pero eso es lo que de a diario sucede.