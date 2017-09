Policías y ejército violan derechos

Las policías de los municipios de Culiacán, Mazatlán y Ahome, así como los agentes del Ministerio Público, la Fiscalía de Justicia, los elementos del Ejército Mexicano y la Armada de México son los que más violan los derechos humanos de los sinaloenses, de acuerdo a los datos proporcionados por el presidente de la comisión de derechos humanos de Sinaloa, José Carlos Álvarez.

En un intento de abatir estas violaciones la comisión esta firmando convenios con los ayuntamientos: ya se firmó con Culiacán y Mazatlán, se está en pláticas con Ahome y el fin de semana habrá una gira por El Fuerte y Choix, donde también se firmarán acuerdos para capacitar a los agentes policiacos.

En lo que va del año se han presentado 13 quejas por violaciones de derechos ciudadanos contra los elementos del Ejército y 11 contra los de la Marina; por tratarse de corporaciones federales, estos se envían de inmediato a la Comisión Nacional para que los investigue.

La comisión también está atendiendo los casos de las familias desplazadas por la violencia en la región serrana del sur del estado, conminando a los alcaldes y al gobierno estatal a que les proporcionen servicios de salud, educación y empleo. Se dificulta tener un censo total de la gente que enfrenta estos problemas porque muchos de ellos no quieren ser identificados por temor a represalias.



Popurrí. Para vergüenzas no ganamos. En plenas fiestas patrias, en que ayer se conmemoró la gesta heroica de los Niños Héroes de Chapultepec, que ofrendaron su vida para defender al país de la invasión estadounidense, en 1847 en que el vecino del norte se quedó con dos terceras partes de lo que antes era territorio mexicano, y ahora, aunque los oradores del evento hablan de progreso y de gobernantes patriotas, enfrentamos la cruda realidad de los denominados “dreamers” o soñadores, más de 800 mil jóvenes, la mayoría de ellos mexicanos que corren el riesgo de ser deportados pero que con justa razón no se quieren regresar a México porque no vislumbran posibilidades de poder salir adelante.

Precisamente sus padres salieron huyendo de la pobreza, la inseguridad y la corrupción.

Sin la corrupción y el entreguismo de los gobernantes, priistas y panistas, México sería un país rico, fuerte y respetado y los “dreamers” no tendrían motivos para emigrar a Estados Unidos, o serían tratados con dignidad, como iguales, pero en las condiciones actuales se enfrentan a las amenazas de la discriminación y la deportación.



QUIRINO. Para hoy por la tarde, en víspera de los festejos de las fiestas patrias, esta prevista la realización de una gira del gobernador Quirino Ordaz a El Fuerte; pondrá en marcha la pavimentación de la carretera a Chinobampo y otras 13 vialidades que se pavimentan con concreto hidráulicos.



AMENAZA. Sigue la guerra de las subestaciones eléctricas y se afianza la cultura de los bloqueos “por quítame estas pajas”, maestros y padres de familia de la secundaria de Zapotillo 1 amenazan con tomar hoy la carretera Internacional.