Política va con mayúsculas

“Se puede decir que no hay países subdesarrollados sino mal gestionados.”

P. F. Drucker

Hoy amanecí con ganas de escribir sobre un antiguo anhelo de mi corazón de ser humano, lo escribo así porque sé que mi pensamiento es compartido por seres humanos como yo, más allá de hombre o mujer, seres humanos que formamos sociedad y nos da por “querer un mundo mejor”.

La frase de Drucker sobre mala gestión tiene que ver con la incapacidad o la fuga de realidad que tienen los gobiernos y también con la indolencia o incapacidad de la ciudadanía para exigir buenas prácticas y respeto y apego a la ley. Tengo claro el binomio gobierno/ciudadanía. Los excesos de uno tienen que ver con la omisión del otro.

Vuelvo al antiguo anhelo de un ser que se reconoce político, como somos todos en sociedad, aunque la mayoría no se reconozca. Nos reunimos en grupos por seguridad, nos afiliamos a partidos por identificación de ideas. Aquí empieza a tropezar mi sueño: no todos los seres quieren discutir ideas. ¿Qué hacer entonces?

Tiempo y espacio, dos variables importantes para el significado de la vida, esos conceptos por sí mismos debieran motivar y proveer la pasión necesaria para incursionar en política. En el imaginario que construyo y habito las y los políticos son seres de bien que buscan que la sociedad sea funcional, sea sana, tenga orden y donde el único sometimiento sea a la ley.

Me imagino en un grupo con ideas compartidas, léase partido con el nombre que quieran, donde hay procesos democráticos, respeto a la militancia, buena integración de los órganos de consulta, aplicación de estatutos, programa de acción, debate continuo que depure ideas y fortalezca los vínculos con la sociedad que se busca gobernar. Que a los partidos los diferencie el cómo hacer las cosas, el cómo afrontar los problemas, el cómo proponer soluciones. No el quién te apoya y por qué y para qué, vulnerando el estado de derecho.

Uno de estos días hube de identificarme como un ser político “romántico” en grata, por profunda, conversación. Soy obstinada y me alegra que muchos seres lo seamos, la mayoría aspiramos a observar una praxis política de altura. A que la Política “con mayúsculas” se respete como lo que es: la aspiración de administrar el poder con ética.

La militancia en cualquier partido político debiera estar obligada a generar formas democráticas. Por eso no me explico cómo algunos no entienden aún que es infructuoso evitar esas formas, tiempo y espacio; recuerden a la terca realidad, es necesario para tener Razón de ser.

Posdata. – A los hombres les cuesta mucho debatir con las mujeres - aclaro no sucede con todos ni todo el tiempo -, simplemente no encuentran qué hacer en condiciones de igualdad; también a muchas mujeres les sucede que no se entienden sin subordinación al hombre, no a otra mujer. Esto sucede en el espacio público y en el escenario de la política. Hoy es 25 #DíaNaranja.