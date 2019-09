Políticos predicadores que mienten en los hechos

La congruencia en la vida es un valor ético con el que se demuestra o mide la autenticidad y verdadera honestidad, acompañada de buenas y sinceras acciones o conductas. No de aquellas personas que se acercan al pueblo únicamente con el interés de lograr simpatías en épocas preelectorales o electorales, como sucede algunos “políticos” falsos que hay por ahí promocionándose a los cuatro vientos de manera muy desesperada y hasta obsesiva.

Es muy fácil saber si existe o no congruencia entre lo que se dice y lo que realmente ha sido y es actualmente determinado personaje de la política local. Para ello es muy sencillo saberlo. ¿Cómo?

Primero, y en parte, revisar su patrimonio económico actual y todos sus antecedentes personales a detalle. Luego, realizar una auditoría contable y someterlo al polígrafo. Respecto a la auditoría, no crean ustedes que se requieren todos los estados financieros, las fichas contables y sus soportes específicos de manera rigurosa, como cuando se solicita al SAT la devolución de cierto saldo a favor, ya sea como persona física o como persona moral, sino solo se ocupa sumar, restar, multiplicar y dividir, a partir de sus ingresos formales, no de los desfalcos hechos al amparo del poder público.

Nos referimos a aquellos personajes que a simple vista no nos dan las cuentas por más que quisiéramos forzar los números en esa sencilla auditoría práctica de la que hablamos.

No, nos referimos a aquellos “políticos” que por pura vanidad y ambición se promocionan y hasta se dan golpes de pecho o brincan de emoción por cualquier cosa; de tal manera que se promueven artificiosamente con lo que sea, aun cuando, a la luz de la ética y de la congruencia, no merezca nada en lo más mínimo, por infinidad de razones. Una de ellas, por no poseer auténtica honestidad, sino en la mayoría de las veces se hace lo que sea –hasta fiestas suntuosas muy parecidas a la época medieval– solo con fines de promoción personal o para mostrar el “músculo” como si fuese concurso de fisicoculturismo la competencia política; ello sin importar en lo más mínimo, y en el fondo, la parte axiológica. Aunque a los ojos y oídos de la ciudadanía pretendan compararse hasta con un santo reconocido eclesialmente, siendo en realidad un “diablo” con fuerte olor a azufre.

Esto último dicho con absoluto respeto para quienes profesan determinada religión.

En suma, hay ciertos “políticos” que quieren compararse hasta con aves blancas que atraviesan el pantano sin manchar ni un ápice su “blanco” plumaje, a pesar de que su vida ni siquiera pasa esa auditoría de la que hablamos, mucho menos una de carácter técnica y rigurosa; y desde luego, ni el polígrafo, puesto que no tienen ética ni congruencia auténtica alguna, como la que sí poseyó el Benemérito de las Américas, Lic. Benito Pablo Juárez García, de trayectoria verdaderamente ejemplar para la humanidad entera y para los mexicanos.

Hoy vemos a algunos remedos de “políticos” rupestres y deshonestos que abundan por todos lados de México, y por supuesto aquí en Sinaloa y en algunos municipios, que solo son predicadores, pero sin congruencia alguna. Ah, pero hay algunos por ahí que se precian de ser “políticos” o “servidores públicos”, que se colaron en la 4T, y que están haciendo el negocio de su vida mediante actos sistemáticos de corrupción. Aquí un atento y respetuoso llamado al presidente Andrés Manuel López Obrador para que ponga orden. Aunque sabemos que él tiene muy claro quiénes lo traicionaron, dada la información privilegiada que posee de todos los rincones del país. No creemos que a esos traidores los premien con una reelección.