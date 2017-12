Politiquería en otra chenelada

“Haiga sido como haiga sido” el resultado del combate, (sic) entre ‘Chenel’ y ‘El Travieso’, la vida en la región del Évora no cambiará nada. Sino todo lo contrario.” Recuérdese que de los políticos todo se puede esperar.

Mientras que el alcalde angosturense se desplaza a The Rosca City, donde se efectuó la pelea (re-sic), en las mesas de café y reuniones políticas se discute y se platican otras cosas. Se habla que “Chenel” le está ganando el mandado a Carlo Mario. Que ya se está metiendo en sus terrenos.

Lo mismo que a Silvino Zavala Araujo.

Que esto del pleito (¡gulp!) es solamente una jugada política para irse metiendo como la humedad entre la gente de la Chica del 17.

Los grupos políticos no duermen y sueltan sus “chifletas” Y cuando el río suena es porque trae agua.

También cuentan que para sábado y domingo “Chenel” tiene dispuestas algunas trocas para recorrer la ciudad y entregar dulces y naranjas en todas las colonias populares.

El diablo no duerme, tampoco los políticos.



Colofón. Y a propósito de flaysis, truwis, chiflinis, -traducción- “Ya no aguanto más, otro día más sin verte”. ¡Ai’sí! Mientras tanto, se dice que esta función boxística servirá para reunir fondos y ayudar a los más necesitados.

En la misma tarde-noche hubo presencia de grupos musicales.

Todo un show montado en las mismas festividades navideñas. ¿Pero qué es lo que busca “Chenel”? ¡Los reflectores políticos con otra de su clásica chenelada!