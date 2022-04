Politización en caso de feminicidio

audima

Politización. Hay familiares de Itzel, la joven asesinada a martillazos por un sujeto en El Fuerte, que ya se dieron cuenta que el caso lo están politizando. Las señales la detectaron en la marcha que un grupo de ciudadanos realizó en el mismo día del crimen, pero muchos “políticos” de todos los colores y sabores se subieron en el caso para ganar reflectores con declaraciones de condena al artero homicidio. Hasta la delegada estatal de las mujeres de Movimiento Ciudadano en Sinaloa, Ana Gabriela Salazar Torres, se dejó venir a Los Mochis para reprobar el hecho, exigir su esclarecimiento y demandar recursos de los tres niveles de gobierno para prevenir la violencia, sobre todo a las mujeres. Al mismo tiempo, el gobernador Rubén Rocha Moya, acompañado de la secretaria de la Mujer en la entidad, Tere Guerra, fue a acompañar a la familia en el velorio en la comunidad de Saca de Agua, en lo alto del alteño municipio. No fue solo para la foto, según dijo, sino a brindar todo el apoyo a la familia. Por lo pronto, está seguro que el artero crimen no quedará impune y al detenido le aplicarán todo el rigor de la ley con 50 años de cárcel. Ya se verá si se cumplen esas dos cosas. Lo que sí es que a Rocha Moya no le pueden echar en cara que no fue sensible ante esa desgracia.

Desplazado. El diputado local de Morena en Ahome, César Ismael Guerrero Alarcón, perdió la presidencia de la Comisión de Justicia del Congreso del Estado. Ahora la ostenta Alma Rosa Garzón Aguilar. Esto fue así por la renuncia del diputado Jesús Ibarra como vocal de la Comisión Instructora, lo que provocó algunos movimientos en tres comisiones permanentes del Congreso del Estado. Sin embargo, en la única donde se cambió presidente fue en la Comisión de Justicia. Dicen que Ibarra le sacó la vuelta al caso del juicio político contra el alcalde de Culiacán, Jesús Estrada Ferreiro, está ya en la Comisión Instructora. Con esto, a Estrada Ferreiro se le quitó “lo gallito”. Ahora anda desesperado tratando de a quienes atacó sin piedad lo perdonen. Parece que ya es tarde.

Cruzados. Por cierto, en el Partido Sinaloense algo anda mal porque mientras unos apoyan a Estrada Ferreiro, otros lo crucifican. Esto es porque la diputada local de Ahome, Elizabeth Chía, junto con los otros cuatro legisladores de ese partido, votó en contra del juicio político contra el alcalde de Culiacán, pero el regidor ahomense Carlos Roberto Valle Saracho lo puso pagado. Le dijo hasta lo que no, con lo que está de acuerdo en el juicio político porque Estrada Ferreiro “con aires de grandeza y prepotencia que lo caracteriza ‘se puso con Sansón a las patadas’ y se convirtió en un personaje siniestro”. Algunos opinan que con esto Valle Saracho se está distanciando de la línea del líder moral del PAS, Héctor Melesio Cuen Ojeda, y el líder formal Antonio Corrales para irse acomodando con Rocha Moya. Lo que son las cosas.

Los fieles. Los priistas de Ahome terminaron ayer el taller de Identidad Partidista. Fueron cuatro sábados en que militantes y líderes de la estructura del PRI recibieron la cátedra de la expresidenta del partido Nora Alicia Arellano. Con el presidente del tricolor César Emiliano Gerardo, los que acudieron cerraron el taller con el compromiso de ser leales al partido, lo que los ha caracterizado en muchos años de militancia. No se dejan llevar por el canto de las sirenas.

El relevo. El agricultor Mario Martínez Montiel fue electo nuevo presidente de la Red Mayor del Valle del Carrizo, en sustitución de Eugenio Barreras. Martínez Montiel lleva como vicepresidente a Leonardo Vega. El primero va a dejar la presidencia del Módulo de Riego número 3 y el segundo el número 2. Estas posiciones, como la de los otros módulos, están por elegirse.