Políticos, enemigos de las redes sociales

Mientras unos saben armar estrategias para su proyectos políticos en redes sociales; tener presencia, interactuar con miles de personas, para otros las redes son sus peores enemigos.

Le pasó recientemente a varias diputadas federales mujeres, quienes fueron señaladas de un lenguaje homofóbico y discriminatorio. Seis legisladoras fueron evidenciadas de un actitud poco refinada para manifestarse sus críticas en el pleno de la cámara baja.



Fueron un ejemplo de lo que no debe hacer un político, porque para representarlos con altura y dignidad les pagan los ciudadanos. En ese ejemplo quedó Gloria Himelda Félix Niebla, a quien no le fue nada bien.



De por sí la legisladora no muy seguida, pero con eso se ganó fuertes críticas en el ciberespacio. La noticia no solo se replicó por el mundo, sino se duplicó en su difusión en plataformas como Facebook. Se ganó un sinfín de memes de burla y escarnio al grito por gritar el famoso “Ehhh, p...!” que hicieron la sinaloense y otras cinco legisladoras a un diputado de Morena. Las fuertes críticas en las cuentas de la mocoritense no dejaron esperar.



Críticas que no tuvieron respuestas, porque los asesores no lo consideraron necesario. Un error grave pensar que no había necesidad de aclarar. Más fue no hacer el intento por disculsparse.

Muchos políticos no han entendido que enfrentan hoy un cambio de paradigma en la comunicación. Que las redes sociales que rompieron con la antigua comunicación vertical y unidireccional. Hoy los ciudadanos tenemos grandes foros y sin censuras. La información corre como agua y una sola publicación puede ser clave para que se dañe para siempre la imagen de un personaje.

Carrera de bytes.

Por otro lado, otros políticos andan como en la Fórmula 1: con el pie en el acelerador. Nos referimos a los que le prenden veladoras para que su partido se fije en ellos. Para eso usan toda plataforma tecnológica disponible. Son alma de la caridad.

Muchos están pagando pautas de publicidad en Facebook con tal de que todo un público elegido los vean ‘a fuerzas’. Hay quienes han adoptado la estrategia de presumir lo hecho en el pasado, como el caso del exalcalde de Culiacán, Sergio Torres Félix. El exedil trae una campaña de pautas pagadas. Presume lo que se hizo durante sus tres años. Claro, muchas son de la federación.

El mochitense Gerardo Vargas Landeros es otro que hace lo mismo. Quiere ser senador y anda con el pie en el acelerador. Este personaje ha logrado mejorar la interacción, pero como ya se lo hemos dicho, genera muy pocos contenidos propios.

En la escena aparece también el alcalde de Culiacán, Jesús Valdés, que ha pagado algo de publicidad, quizá sin necesidad. Quiere reelegirse. Su mejor plataforma son los resultados y las acciones que desarrolla en el día a día.



Pero en este tema, no todo son cuentas oficiales, del otro lado aparecen el sinfín de usuarios inventados para echar porras. Hasta el próximo lunes. ¡Nos vemos en un clic!