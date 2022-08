Pongamos la basura en su lugar, o ya no habrá lugar sin basura

La ONU-HABITAT es una organización que pertenece a Naciones Unidas y tiene como objetivo promover políticas de desarrollo urbano sostenible que garanticen asentamientos adecuados para todos con el fin de lograr un “mejor futuro urbano”. Según estimaciones de esta organización en “2010 en promedio cada persona en el mundo generaba 800 gramos de basura al día, sin embargo hoy esa cifra ya casi se ha triplicado generando desechos de casi 6,000 millones de toneladas de basura cada año, debido al aumento en el consumo y a las estrategias ineficaces de gestión de desechos”.

El documento publicado en 2018 señala que “el problema radica en que con frecuencia los países en desarrollo tienen sistemas inadecuados de gestión de residuos por falta de financiamiento, poca conciencia e incluso la aplicación de tecnologías inapropiadas”. La ineficiente recolección de basura municipal provoca inundaciones, contaminación del agua y se genera un ambiente propicio para la multiplicación de insectos y roedores que transmiten enfermedades.



“Los países de altos ingresos generan más residuos per cápita que los países de bajos ingresos. En áreas de rápida urbanización, los sitios adecuados para rellenos sanitarios escasean debido al precio cada vez mayor de la tierra. El uso en aumento de productos electrónicos y su obsolescencia programada conducen al "tráfico de desechos" con basura electrónica, producidos en países desarrollados, que terminan en vertederos de países en desarrollo cuyos estándares ambientales y costos laborales son más bajos.”

Empiezan por contaminar las áreas más pobres del planeta, pero se les olvida que también los países desarrollados y de mayor ingreso per cápita habitan en el mismo planeta Tierra. Si estás interesado en conocer casos extremos sobre cómo viven en la basura en extrema pobreza millones de niños en el mundo, te sugiero ver la serie de Netflix Tales by light.



“Las tendencias en el consumo y la producción, los ciclos de fabricación de productos, las políticas públicas, los sistemas de gobernanza municipal, la capacidad de los administradores municipales y la financiación innovadora forman parte de la solución para la gestión de residuos sólidos. Además, la participación transparente basada en normas de todas las partes interesadas —incluidos los productores de residuos, la industria de reciclaje y los trabajadores en los vertederos— es clave.

Integrar el sector informal de reciclaje de desechos en la economía organizada, con disposiciones adecuadas de salud y seguridad para los trabajadores, puede cambiar los trabajos informales y peligrosos actuales de los recolectores de desechos. Desarrollar un mercado para productos innovadores y atractivos, hechos de material de desecho, puede ayudar a integrar al sector informal de residuos en la economía”



La recolección eficiente y eficaz de basura de forma sustentable es esencial para lograr ciudades saludables y competitivas que atraigan inversión y turismo para generar empleo, sin embargo muchos municipios invierten más del 50% de su presupuesto en la gestión de residuos sólidos, por eso los ciudadanos debemos ser más conscientes y ayudar; la fórmula que nos propone la ONU-HABITAT es la llamada 4Rs, reducir, reutilizar, reciclar y recuperar.

No solo se trata de ser limpios y separar la basura, sino de reutilizar vidrio, plástico, que nos sirven como frascos, bolsas, etc. Si hoy no ponemos la basura en su lugar, mañana la basura puede ser nuestro más grande generador de pobreza e incluso terminar con la calidad de vida con la aún millones de personas vivimos en este planeta.