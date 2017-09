Pongan la basura en su lugar

“ La emoción de un beso frente a frente, así se lleva a México en la piel”: Canción de Luis Miguel. ¡Cómo te fue en el Grito!, le pregunto a Mister Fly One Go. -No fui, responde secamente. -Pero si te vi bien presentable y elegante. ¿Entonces a dónde ibas? -Me adelanté a la ceremonia y fui cuando Carlo Mario estaba ensayando, ya no tenía caso regresar en la noche, dice. Y así, un poco malhumorado, se retira con una francachela, buscando ir por esas mismas espumosas.Y ya que estamos en asuntos beligerantes y llenos de cuestiones furibundas, les platico que este viernes, en visita especial al puente blanco, me encuentro de nuevo con la suciedad y la basura. Pero ahora es en otro predio.Muy cerca, pero no es lo mismo gato boca abajo que al revés volteado.Al parecer son los desperdicios que se tiran de lo que los aficionados dejan en el estadio de softbol Florentino Camacho Rivera.Pero por ahí abundan los perros callejeros y en el esculque desparraman el contenido, y en verdad que no luce nada bien.Colofón. Y a propósito de lama, lilis, lukakis, -traducción- “Se me antoja una michelada de a tostón”. ¡Ai’sí!Esa basura también lanza fétidos olores a los visitantes. Tanto como el que juega, como para el aficionado. Y como ahí bajo esa sombra del ícono pase de automóviles, acudimos muchos a la convivencia de amistad, pues no se vale. ¡Pongan, -plis- la basura en su lugar! ¡Digo!