Por algo es la Liga Especial

Los aficionados lo expresan, lo comentan. Ellos aseguran que es una de las mejores ligas de beisbol. Y acá en The Rosca City se “regordean” los peloteros. Y algo debe de haber sobre ello. Hablan que pronto estará en marcha y los equipos están en plena pretemporada. Las apuestas ya salen a relucir en favor de algunos. Se trata de la Liga de Beisbol Especial llamada Manuel Arvizu.Es una de las más competidas, y ahora se anuncian refuerzos. Y ahí está el meollo del asunto. Es algo que todavía no lo entiendo. Y que nadie lo explica.Se ha informado que a esta clase de pelota llegarán peloteros de otros circuitos. Tal es el caso de la Liga Principiantes y la Liga Ejidal. De un lado para el otro, pero con categoría, dicen.El caso que siempre habrá acción para los mejores con el guante o con el madero.. Y a propósito de salchus, vanusis, chifloritis, -traducción- “Deja el rencor para otros tiempos, ahora es tiempo de brindar”. ¡Ai´sí! La temporada de esta Liga Especial llevará un homenaje para Adrián Heráldez León.Un merecido reconocimiento como pelotero y promotor deportivo.Pero los candados están puestos para los refuerzos y ninguno de ellos podrá ser lanzador.También que no han militado en la Liga Arturo Péimbert Camacho.Por algo ha de ser, por algo le llaman la Liga Especial.