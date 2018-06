Por buen camino sigue la mejoría del Lupón

El último reporte que nos llegó del futbolista Guadalupe García, es que su recuperación va lenta, pero por el buen camino y eso es algo que nos da mucho gusto.El Lupón García sigue en un hospital de la ciudad de Zapopan y ahí estará todavía por un mes más en observación médica, ya que su trasplante de riñón debe ser visoreado constantemente por los doctores para evitar cualquier complicación.En el caso de su hermano Héctor, quien fue el donante, ya se encuentra en esta ciudad y a partir de hoy se reintegrará a sus actividades normales. Sin duda, su aportación ha sido fundamental para darle más calidad de vida a su carnal.Uno de los pocos lectores que tiene su servidor de este espacio, el Cornetillas Osuna, hermano menor del letal delantero Alfredo Osuna, luego de leer nuestro comentario alusivo al error que cometió el silbante culichi César Arturo Ramos Palazuelos en el duelo entre Brasil y Suiza, nos apostó que por esa acción ya no volverá a ser programado en lo que resta del Mundial en Rusia.En mi perspectiva yo lo veo de diferente manera, pues a pesar de que es evidente la falta y en encuesta realizada entre un grupo de futbolistas de la localidad el porcentaje también así lo afirma, sentimos que el Cesarín Ramos no será tan duramente juzgado por los responsables del arbitraje del magno evento y lo veremos de nueva cuenta.De no suceder así, su servidor tendrá que pagarle al Cornetillas la apuesta o de lo contrario él tendrá que mocharse. Ya veremos.es el que se está dando en estos momentos el americanista de hueso colorado Rafael “Grande” Avendaño, ya que se encuentra en la isla de Cuba disfrutando de unas placenteras vacaciones al lado de su familia.Antes de partir al mencionado destino, el popular Grande Avendaño nos comentó que el viaje fue planeado con antelación por su familia y fue una sorpresa para él.Desde luego y como es gente de futbol aprovechará para conocer los bonitos lugares de aquel lugar y de paso ver los partidos del Mundial. Que te la pases de lo mejor, Avendaño, al lado de los tuyos.es la que se reflejaba en el rostro del destacado entrenador Enrique “Furgón” Gutiérrez Domínguez y de la que se percataron sus amigos en la reunión de ayer de la Liga de la Careada de los Jueves. Y el motivo de su tristeza se justificaba, debido a que un día anterior habían sepultado el cuerpo de su gran amigo Luis Millán, quien fue su compañero de la cancha por mucho tiempo. Yo también tuve el gusto de convivir con Millán, una excelente persona. Desde aquí enviamos nuestras sentidas condolencias a todos sus familiares y que Dios guarde en su santa gloria a Luis Millán.