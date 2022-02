Por buena intención, problemas en la construcción de la glorieta Óscar Pérez Escobosa

audima

Las buenas intenciones. El problema urbano provocado por la construcción deficiente de la glorieta en las avenidas Óscar Pérez Escobosa y del Atlántico tuvo su origen en un acto de buena intención. Según han explicado integrantes de la Cámara Nacional de la Construcción (CMIC) fue un particular el que se ofreció a donar al Ayuntamiento la obra. Sin embargo, se hizo con tan mal tino que le llovieron críticas por parte de los conductores, quienes de inmediato notaron las deficiencias y los riesgos que estas representaban a la seguridad vial. La polémica creció a tal grado que este mismo fin de semana, la construcción fue “barrida”. Al parecer, esta misma semana se podría iniciar de nuevo la construcción de una nueva glorieta, ahora bajo la dirección de Obras Públicas Municipales. Lo que no se entiende en este tema es cómo el Ayuntamiento teniendo un proyecto técnico desde diciembre del año pasado, confió la obra a un particular. Según consta en documentos, desde hace casi dos meses, el Ayuntamiento cuenta con una propuesta urbanística y un plan de obra y el levantamiento técnico para la construcción de la referida glorieta. En ella, además del trazo, se incluyen propuestas para la creación de jardines y decoración urbanística, como fuentes o espacios para conjuntos escultóricos. ¿Se quiso la Administración ahorrar varios miles de pesos?

Semana polémica. Y la semana inicia como terminó la anterior, con la indefinición sobre la realización de la fiesta del Carnaval de Mazatlán 2022. Se dieron dos fechas para que el Gobierno Estatal, en coordinación con el Ayuntamiento informaran a la ciudadanía si había o no condiciones para la centenaria celebración a partir del próximo 24 de febrero. Sin embargo, en ambas ocasiones se postergó. Lo mismo se hizo con la tan anunciada consulta ciudadana, en la que los mazatlecos tendrían la oportunidad de decidir mediante el voto si quería o no la fiesta. El ejercicio democrático se canceló debido a la veda electoral dictada por la consulta para la revocación de mandatos. La decisión no dejó de generar polémica y “sospechosismo”, pues ya es sabido que el Ayuntamiento puede continuar con las actividades y la difusión de actividades que estén relacionadas con cuestiones de salud y seguridad. No hay tema que comprometa más a la seguridad social y la salud pública que un evento masivo como el carnaval, en momentos en los que se vive una de las más grandes pandemias de la historia moderna.

Bonanza turística. Y mientras la cepa Ómicron mantiene una álgida ola de contagios en toda la entidad, Mazatlán vive una bonanza de turismo. Con todo y las temperaturas frescas y los días nublados, las playas del puerto se mostraron con buena afluencia de visitantes. Lo mismo el malecón, durante la tarde estuvo colmado de automóviles y paseantes, quienes aprovechan los días de asueto debido al puente laboral del 5 de Febrero. El punto malo es el relajamiento de los protocolos que se notan en esas zonas. Muchos de los transeúntes y de los visitantes se permiten pasear y departir sin cubrebocas y menos con sana distancia. No hay vigilancia que les llame la atención a esas personas y con ello se incrementan los riesgos sanitarios de más contagios. Hasta ayer, en Mazatlán se tenían reportados 411 casos activos de Covid-19.