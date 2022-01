Por cada contagio oficial de Covid-19 podrían ser por lo menos cinco más.

audima

Las cifras engañosas. El gobierno se engaña solo. Por cada persona que oficialmente el gobierno da como “positiva” al Covid-19, es probable que existan cinco más. Y vea por qué. De acuerdo con versiones de personal médico, cuando un miembro de una familia da positivo, el resto de sus integrantes no acude a realizarse la prueba porque da por hecho que está ya contagiada o simplemente porque no hay el suficiente dinero para pagar. Y todos se medican. El Gobierno del Estado había prometido la instalación de “quioscos” para practicar pruebas gratuitas en Sinaloa. Nada. Los insumos para realizar las pruebas para detectar el Covid-19 comenzaron a escasear la semana pasada. Muchos de quienes sospechaban que estaban contagiados se quedaron sin hacerse la prueba, pero seguros de que traían el virus. El Seguro Social repentinamente canceló las pruebas para detectar el Covid-19 a personas que acudían ante las sospechas de estar infectadas. El IMSS giró instrucciones de que las pruebas se realizarían solamente a embarazadas y a personas con enfermedades crónicas. Al resto se le está enviando a su casa. El resto con sospechas de Covid-19 siguen deambulando por la ciudad o encerradas por su propia decisión. Sinaloa está registrando oficialmente más de mil 300 contagios diarios. Que en realidad pueden ser el triple. Por decir lo menos.

No al carnaval si no bajan contagios. Para el presidente de Coparmex en Mazatlán, Fernando Valdez, está claro que en estos momentos de intensos contagios por Covid-19, no se puede celebrar el carnaval. Las autoridades tendrán que tomar una decisión responsable que anteponga por encima de todo primero la salud y después la economía. Aceptó que la cancelación del carnaval impactará a muchos negocios. Pero en estos momentos el riesgo es mayor por el aumento de los contagios. En caso de que el panorama de contagios cambie favorablemente, entonces existe la posibilidad de que se celebre el carnaval. Pero a como está en estos momentos, no es nada recomendable.

La UAS y sus eventos. Para el rector de la Universidad Autónoma de Sinaloa, Jesús Madueña, los dos eventos que tiene en puerta la UAS van caminando. La Feria del Libro (FeriUas) y el Festival Cultural UAS, que se realiza precisamente para celebrar el aniversario de la fundación de la universidad. Ambos eventos, lo sabe el rector, estarán sujetos a los vaivenes de la pandemia. Nadie absolutamente nadie puede asegurar la organización de un evento masivo porque el comportamiento del Covid-19 es impredecible. En 2020 se cancelaron los eventos a consecuencia de la pandemia. El 2021 se celebraron en forma virtual. Hoy no se precisa cómo pudieran hacerse. Hay que esperar.

“El Químico” golpea de nuevo al PAS. En lo que fue el arranque de los programas sociales en el municipio, el alcalde Luis Guillermo Benítez aprovechó el momento para golpear al Partido Sinaloense. Culpó a los regidores de ese partido de haber retrasado los programas sociales en el arranque de la administración. “Y lo hicieron porque no los quieren”. El pique entre el alcalde y el Partido Sinaloense continúa como en el primer día en que arrancó la actual administración. Nada más que se ha mantenido lejos de los reflectores. Pero al “Químico” poco le importa que se sepa o no, y lo hizo público. Para los líderes y regidores del Partido Sinaloense está claro que “El Químico” es una persona que no respeta acuerdos, que traiciona y su conducta es poco razonable, por decir lo menos. Habría que recordar que el PAS le abrió las puertas y lo convirtió al “Químico” en su candidato para que se convirtiera en alcalde. Pero eso, ya para el “Químico” no cuenta.