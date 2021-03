Por concluir programa de Asambleas Generales Ordinarias

Esta semana termina el programa de Asambleas Generales Ordinarias de las 11 Asociaciones Agrícolas del estado de Sinaloa, tocando el turno este próximo viernes 19 de marzo a la Caades, donde el presidente Lic. Gustavo Rojo Plascencia rendirá su segundo informe de labores al frente de este organismo cúpula, donde se expondrán los temas más relevantes relacionados con el sector agrícola. Este evento se llevará a cabo en el auditorio de la AARC “Manuel Tarriba Rojo”, ubicado en la ciudad de Culiacán, Sinaloa.



• Las tres presas regionales integradas por la Luis Donaldo Colosio, Miguel Hidalgo y Josefa Ortiz de Domínguez, al día de hoy almacenan 1,254 mm3, con un decremento de 75 % comparado con los 4,985 mm3 del año pasado a la misma fecha. En lo que respecta al sistema de presas del estado de Sinaloa tiene un almacenamiento de agua de 3,127 mm3, significando una reducción de 68 % comparado con los 9,704 mm3 que se tenían acumuladas el año pasado a la misma fecha.



• Por lo anterior, y en seguimiento a nuestra campaña de concienciación del uso y cuidado del agua de riego agrícola, exhortamos a todos los agricultores a ahorrar este recurso natural e implementar prácticas agrícolas sustentables, para el cuidado de nuestro campo. Extendiendo las siguientes recomendaciones: 1) Ahorro de agua 2) Regaderos limpios y en buenas condiciones 3) Tiradas cortas y adecuadas de surcos 4) Tamaño adecuado de pipas 5) Supervisión del riego 6) Riego ininterrumpido 7) Trabajo eficiente de regadores 8) Monitoreo del tiempo de riego ¡Cuida tu agua de riego, el futuro del campo depende de ti!

• Las trillas de frijol en el estado de Sinaloa están por concluir, la superficie que se sigue cosechando es en su mayor parte de variedad Reyna, cuyo ciclo vegetativo es ligeramente más largo. La producción de este año trajo consigo muy buenos rendimientos, calidad y expectativas en el precio. Este año AARFS alcanzó niveles récord de almacenaje gracias a su liderazgo, confiabilidad y servicios competitivos. Respecto a los precios de mercado, el Sistema Nacional de Información e Integración de Mercados (SNIIM), registra en las centrales de abastos de Guadalajara y del DF-Iztapalapa cotizaciones en niveles de 35 y 40 pesos, respectivamente.



• En cuanto al garbanzo, de acuerdo con Sistema de Validación y Seguimiento Agrícola (Sivasa), en Sinaloa se sembraron 40 mil hectáreas de la leguminosa para el ciclo otoño-invierno 2020/21, de las cuales el 93 % fueron de riego y el 7 % de temporal. Actualmente hay mucha demanda de garbanzo, se estima que entre el 90 y 98 por ciento de la producción se destina al mercado internacional y se prevé que no vaya a haber los volúmenes suficientes para que las compañías cumplan sus compromisos de exportación. El precio ha repuntado en las últimas semanas, la actual cosecha empezó cotizando en 14 mil pesos por tonelada y ha recuperado terreno al llegar a niveles que rondan los 18 mil pesos.

• El precio internacional del maíz ha mantenido su canal de tendencia lateral, el reporte mensual de oferta y demanda del USDA no fue el esperado ya que reflejó datos muy neutrales con un ligero sesgo bajista al incrementar los inventarios finales a nivel mundial en 1.1 millones de toneladas. El contrato julio/21 cerró la semana en un precio de 208.06 dólares por tonelada, que si tomamos en cuenta las nuevas bases de 38 USD, y un tipo de cambio FIX de 20.76 pesos nos da como resultado un precio de $ 5,108 MXN por tonelada. En cuanto al trigo harinero, sus fundamentales no son alcistas ya que las principales zonas productoras cuentan con clima favorable además que este año se espera una producción récord, por lo que, sin ayuda del maíz y la soya, el mercado no encuentra soporte para elevar su precio, el futuro julio/21 está en 232.22 dólares por tonelada, que si tomamos en cuenta bases de 27 USD, nos da como resultado un precio de $ 5,381 MXN por tonelada.