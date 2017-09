Por el puro canijo morbo

Cuando hasta me propuse aprender ruso por suponer que el proletariado del mundo construía su paraíso en la tierra con la desaparición del Estado (pasando por el socialismo y el comunismo en sus distintos laboratorios), para tratar de entender el destino de la humanidad me hice de una bibliografía tan amplia que incluye, y guardo como tesoro, la decena de tomos con las Obras Completas de Kim Il-sung (editada en español y un titipuchal de idiomas por la Editorial Progreso de Moscú).(Antes de provocar compasión, aclaro que por fortuna jamás me aventé la puntada de leerlas).Esta exposición a la vergüenza pública viene a cuento por el penoso pero irrefrenable morbo (proclividad a lo desagradable, lo cruel o lo prohibido) que me provoca el fervor de algunos mexicanos por el nieto de aquel autor, el descocado Unabomber de Asia Kim Jong-un.Me divierte mucho imaginar a los paisanos petistas y morenistas llorando desde ayer la expulsión del embajador de Norcorea (huraño y hosco por cierto), quien que a más tardar este sábado tendrá que reintegrarse a su escalofriante gobierno.