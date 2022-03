Por favor, atiendan los niños: Rocha

audima

Unas horas después de haber sido electo presidente de la Asociación Mexicana de Secretarios de Desarrollo Agropecuario, el secretario de Agricultura de Sinaloa, Jaime Montes, tuvo que salir de emergencia a atender los problemas ocasionados por la ola de frío que afecta a Sinaloa y que arroja como saldo cerca de 6 mil hectáreas de cultivos siniestrados total y parcialmente, desde El Carrizo hasta el Évora.

Trasciende que al gobernador Rubén Rocha le dio mucho gusto el nombramiento de Montes, porque demuestra que ahora sí en este sexenio está un especialista al frente de la Secretaría de Agricultura y porque se están atendiendo y solucionando los problemas de los agricultores, que prácticamente tienen las puertas abiertas en las dependencias de palacio de gobierno.

Popurrí. Una vez más los dirigentes de la Sección 27 del SNTE, encabezados por Genaro Torrecillas, mostraron el cobre al cumplir su amenaza de parar labores los días jueves y viernes, en vísperas de las vacaciones de Semana Santa y cuando vienen de dos años en que no han asistido a las escuelas por la pandemia de covid. “Por favor, atiendan a los niños”, les pidió, pero los dirigentes no entienden buenas razones.

A todas luces se nota que es un movimiento político, que busca mantener los privilegios de los de arriba, porque tanto Rocha como la secretaria de SEPyC, Graciela Domínguez, dicen que no han entregado ningún pliego petitorio con demandas laborales al gobierno, sino que simplemente exigen la destitución de algunos funcionarios, lo cual está fuera de sus facultades. Y todavía se quejan de que les están llegando notificaciones para posibles descuentos del paro que hicieron el 3 de marzo.

Los estudiantes son los que resultan más afectados por las ambiciones desmedidas de las mafias sindicales magisteriales. En cambio, con la Universidad Autónoma de Sinaloa el gobernador mantiene excelentes relaciones y ayer firmó un convenio con el rector Jesús Madueña Molina, donde explicó que entre sus primeros actos de gobierno estuvo pedir apoyo económico a la federación para apoyar a la UAS, con la cual tiene muchas coincidencias porque fue rector.

ALIANZAS. El senador Mario Zamora tuvo mucha actividad ayer: primero acompañó al dirigente nacional del PRD, Jesús Zambrano, a una conferencia de prensa y a una reunión con los liderazgos del partido, en una gira de trabajo que realiza Sinaloa.

Por cierto que en las fotos Zambrano se ve medio cabizbajo, o posiblemente así sea él, pero da el caso que la realidad no le ayuda porque en el estado y en varios del país el PRD ya no tiene militancia, prácticamente ha sido borrado del mapa y solo se mantiene de membrete por la alianza que tiene con el PRI y el PAN. Después, Mario se reunió con la presidenta estatal del PAN, Roxana Rubio, como parte del amarre de las alianzas Va por Sinaloa y Va por México, rumbo al 2024.

El PRI y el PAN prácticamente se han fusionado en un solo partido y aquí Zamora es la máxima expresión del priismo.